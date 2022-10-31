Маркетплейс Wildberries задним числом изменил срок, в течение которого можно вернуть товар, который не понравился или не подошёл. Товары, заказанные с 29 октября, можно вернуть в течение 14 дней с момента получения.
Раньше срок возврата таких товаров составлял 21 дней. На бракованные или не соответствующие описанию товары это изменение не распространяется, их по-прежнему можно вернуть в течение гарантийного срока.
Даже 14 дней, предоставляемые на возврат качественного товара, — в два раз больше срока, регламентированного законодательством. Закон о защите прав потребителей предоставляет пользователям интернет-магазинов отказаться от купленных товаров до их доставки и в течение 7 дней после получения. При этом покупатель обязан возместить продавцу расходы, связанные с обратной отправкой товаров. В некоторых случаях Wildberries предоставляет бесплатный возврат, а иногда берёт за него деньги — от 50 рублей за всякую мелочёвку и вплоть до 1000 рублей за крупногабаритные и тяжёлые товары.
Wildberries поменял условия возврата товаров
Александр Кузнецов —
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