Wildberries

Wildberries поменял условия возврата товаров

Александр



Маркетплейс Wildberries задним числом изменил срок, в течение которого можно вернуть товар, который не понравился или не подошёл. Товары, заказанные с 29 октября, можно вернуть в течение 14 дней с момента получения.

Раньше срок возврата таких товаров составлял 21 дней. На бракованные или не соответствующие описанию товары это изменение не распространяется, их по-прежнему можно вернуть в течение гарантийного срока.



Даже 14 дней, предоставляемые на возврат качественного товара, — в два раз больше срока, регламентированного законодательством. Закон о защите прав потребителей предоставляет пользователям интернет-магазинов отказаться от купленных товаров до их доставки и в течение 7 дней после получения. При этом покупатель обязан возместить продавцу расходы, связанные с обратной отправкой товаров. В некоторых случаях Wildberries предоставляет бесплатный возврат, а иногда берёт за него деньги — от 50 рублей за всякую мелочёвку и вплоть до 1000 рублей за крупногабаритные и тяжёлые товары.

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Комментарии

Dmitriy
+286
Dmitriy
Автор, почитай ЗоЗПП, ст 25. Обмен 14 дней, если отсутствует вариант — возврат денег.
Так что тут боготворить Вайлдберриз не надо, не заслуживают.
Эти таланты вообще кучу товара продают невозвратным, хотя под такие категории он не попадает.
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