Wildberries придумал, как безнаказанно продавать запрещённые товары

Александр


В России запрещена торговля алкогольными напитками дистанционным способом, но Wildberries это не останавливает. На этой площадке и раньше можно было найти алкококтейли, а теперь их ассортимент расширился.

Продавцы на Wildberries, к примеру, реализуют 7-градусные энергетики Revo, 5-градусные коктейли Shake с разными вкусами, а также большую редкость даже для обычных магазинов — смесь бескалорийной газировки Coca-Cola и виски Jack Daniels в банках.
Если обычный алкоголь просто нельзя продавать через интернет, то алкогольные энергетики вообще запрещены к производству и продаже в России — они не продаются даже в офлайновых магазинах. Wildberries обошёл эти запреты довольно своеобразным способом: продавцом является некий DUO Market, доставляющий товары из Армении, а сам маркетплейс продажами запрещёнки как будто бы не занимается.

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Комментарии

Dmitriy
+1142
Dmitriy
И, что характерно, никого за это не посадят...
Сегодня в 19:24
#
+40
makc80
1260₽ за 350 мл это как ???
2 часа назад в 21:18
#
+960
hate_u
Слишком большой ценник за такое гуано.
43 минуты назад
#

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