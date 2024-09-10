Wildberries придумал, как безнаказанно продавать запрещённые товары

В России запрещена торговля алкогольными напитками дистанционным способом, но Wildberries это не останавливает. На этой площадке и раньше можно было найти алкококтейли, а теперь их ассортимент расширился.
Продавцы на Wildberries, к примеру, реализуют 7-градусные энергетики Revo, 5-градусные коктейли Shake с разными вкусами, а также большую редкость даже для обычных магазинов — смесь бескалорийной газировки Coca-Cola и виски Jack Daniels в банках.
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