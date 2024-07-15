На Wildberries обнаружили нелегальный товар

Александр



Блогер Святослав с ютуб-канала «Самый сахар» поделился очередными находками с Wildberries. Обычно он покупает на маркетплейсах еду и напитки, чтобы продегустрировать их и поделиться впечатлениями, но на этот раз обнаружил нечто крайне необычное.



Святослав купил на Wildberries энергетический напиток Revo Chery Alco с вишнёвым вкусом, поскольку периодически тестирует энергетики, и выяснил, что ему прислали не обычный энергетик, а алкогольный — с 8,5-процентным содержанием этанола. Продажа алкоголя через интернет в России запрещена законодательно, более того — на территории РФ вообще нелегальна реализация энергетиков с алкоголем. Судя по наклейке на банке, энергетик Revo Chery Alco производится в Украине и поставляется в РФ через Армению.



Четыре полулитровые банки алкогольного энергетика Revo Chery Alco стоили на Wildberries полторы тысячи рублей. Помимо вишни, были доступны и другие вкусы, но к чести маркетплейса нужно сказать, что сейчас продажи этого напитка заблокированы.
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