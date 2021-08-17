



Интернет-маркетплейс Wildberries начал взимать с покупателей комиссию при оплате с использованием карт, эмитированных зарубежными платёжными системами, в том числе Visa и Mastercard. Комиссия составляет 2% дополнительно к стоимости товаров.



Таким образом Wildberries переложил на покупателя расходы по эквайрингу, которые составляют от 1,2% до 2,2% в зависимости от банка и платёжной системы. Оплата без комиссии по-прежнему доступна — через карты «Мир», систему SberPay или СПБ («Систему быстрых платежей») по QR-коду.







Примечательно, что закон «О защите прав потребителей» запрещает продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Ещё в 2016 году Роспотребнадзор запретил лоукостеру «Победа» взимать сбор 2% за обработку платежей по банковской карте. Запрет на дискриминацию способов оплаты предусмотрен и правилами платёжных систем, из-за чего Visa и Mastercard могут оштрафовать Wildberries или отключить этот маркетплейс от своих шлюзов.



Комиссия отображается только на сайте, в приложении её нет, поэтому покупки на Wildberries с мобильных устройств сейчас обходятся дешевле.



Один и тот же товар при оплате в приложении и на сайте:











