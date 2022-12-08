Wildberries ввёл плату за доставку — до 650 рублей за товар





Пользователи Wildberries заметили, что доставка товаров в некоторые города стала платной. Этот маркетплейс никогда не славился прозрачностью условий, вот и теперь непонятно, в каких именно городах и за доставку каких товаров нужно платить, всё это выясняется только опытным путём.



Жителям Калининграда доставка любых товаров начиная с этой недели обходится в 150 рублей. При этом в заказе может быть любое количество товаров, стоимость услуги доставки не зависит от объёма заказа. В то же время жители Норильска заметили, что доставка некоторых товарах стала обходиться в 650 рублей.







Wildberries и раньше экспериментировал с платной доставкой. К примеру, с июня жителям отдалённых от столицы регионов предлагалось платить за эту услугу от 100 до 200 рублей. Клиентам, которые интересовались условиями, поддержка отвечала, что доставка может быть платной, если пункт выдачи товаров переполнен, и вновь становится бесплатной, когда пункт разгружен, а если доставка задержится или клиент вернёт товар из-за брака, плата за доставку будет ему возвращена.



Увидеть стоимость доставки можно при оформлении заказа. Для большинства российских регионов она остаётся бесплатной. Очевидно, что Wildberries может в любой момент изменить условия и отменить плату за доставку в тех городах, где она введена, или, наоборот, ввести там, где её нет.

