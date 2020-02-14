Встроенный в Windows 10 «Защитник» не способен полностью уберечь компьютер от вирусов, вредоносного ПО и хакерских атак. Для этой цели лучше использовать специализированные программы. Магазин BZFuture проводит распродажу, на которой можно не только приобрести популярные антивирусные решения по очень низким ценам, но и получит в подарок ключ для активации Windows 10 Pro.
Компьютер без антивируса очень уязвим. Представьте, что на каком-нибудь сайте вы натолкнётесь на архив собственных фотографий и видеозаписей, которые кто-то выложил в открытый доступ. Или, что ещё хуже — кто-нибудь получит неограниченный доступ к компьютерам вашей организации и похитит ваши данные и данные всех ваших сотрудников. Всё это приведёт в имиджевым потерям, срыву контрактов, неудобным вопросам, упущенной прибыли — всё, что компания нарабатывала годами, может рухнуть из-за этих проблем. Вы спросите: «а где же был „Защитник“?» на своём месте, но, к сожалению, он не справился с возложенной на него задачей и не мог гарантировать стопроцентную защиту конфиденциальной информации. Полноценные антивирусы справляются с этим намного лучше.
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Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте BZFuture очень быстрый и простой. Вот как это выглядит на примере McAfee и Windows 10:
Перейдите на страницу акции и выберите интересующий вас продукт (например, ESET Internet Security с бесплатной лицензией Windows 10 Pro). Нажмите «Купить сейчас» и следуйте дальнейшим инструкциям.
На странице товара нажмите «Отправить заказ». Вы перейдёте к выбору способа оплаты.
BZFuture принимает платежи через разные платёжные системы. Самый выгодный способ оплаты — с банковской карты, привязанной к PayPal. Оплатите заказ и подождите несколько минут, пока система добавит в ваш аккаунт лицензионные ключи. Перейдите в раздел «Мои приобретённые заказы» — вы увидите доступные вам лицензии.
Ключ для Windows 10 Pro не выделен в отдельный заказ, поскольку он бесплатный. Тем не менее, вы получите его вместе с ключом для активации антивируса.
Все перечисленные антивирусы достаточно качественные, но особой популярностью на BZFuture пользуется ESET Internet Security. Недавно ключи для активации этого продукта снова появились в наличии.
ESET Internet Security поддерживает Windows, Mac, Android и Linux. Он не только выявляет вирусы и препятствует их проникновению в систему, но также облает множеством других возможностей. Это решение блокирует хакерские атаки, обеспечивает безопасность платежей в интернете, обеспечивает защиту локальной сети, позволяет безопасно хранить логины и пароли от сайтов и шифрует фотографии на устройстве.
ESET Internet Security используют 110 миллионов пользователей по всему миру. Над разработкой и поддержкой этого продукта трудятся 13 научно-исследовательских центров, а за 30 лет существования он получил более 100 наград за свою эффективность.
Активировать ESET Internet Security ключом, купленным на BZFuture, очень просто. Скачайте антивирус, лицензию для которого вы приобрели (если он ещё не скачан), установите его и введите ключ активации. В процессе регистрации продукта нужно указать, что ключ куплен в Афганистане, поскольку лицензии для BZFuture поставляются именно из этой страны (там они максимально доступные, поэтому цена на них низкая).
Активировать Windows 10 или изменить тип лицензии с Home на Pro можно в «Параметрах» → «Система» → «О системе» → «Изменение ключа продукта или обновление версии Windows» → «Изменить ключ продукта».
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки ПО на сайте BZFuture, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bzfuture.com (запросы обрабатываются круглосуточно).
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