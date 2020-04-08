





Пользователь Twitter с ником 0xN0ri провёл интересный эксперимент. Он решил опытным путём вычислить минимальный объём оперативной памяти, который требуется для работы Windows 10. Как выяснилось, нужна лишь примерно пятая часть от рекомендованного.0xN0ri установил на Dell Inspiron 3670 с Arch Linux эмулятор Oracle VM Virtualbox с 32-битной версией Windows 10 Pro. Он начал эксперимент с 512 МБ ОЗУ, затем снизил объём до 192 МБ, а потом до 128 МБ. В первом и втором случае операционная система запустилась, а 128 МБ оказалось недостаточно — он увидел синий экран смерти.В Dell Inspiron 3670 установлен процессор Intel Core i5-8400, в котором одно ядро задействовано для работы виртуальной машины. Какие-либо сервисы в Windows 10 не были отключены, никакие модификации операционной системы не проводились.0xN0ri отмечает, что запуск операционной системы занял почти три минуты. Судя по «Диспетчеру задач», из 192 МБ свободными остались лишь 15 МБ, а остальное сразу заняла Windows 10. Памяти хватило для запуска командной строки и «Проводника», ни одно другое приложение не запускалось, и вся система в целом очень сильно тормозила.Практической пользы от этого эксперимента нет, но теперь мы знаем, что Windows 10 совершенно не требовательна к ресурсам оперативной памяти, хотя и может при любом удобном случае сжирать гигабайты ОЗУ без видимых причин.