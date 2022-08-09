Компания Microsoft предупредила пользователей Windows 11 и Windows Server 2022 о риске повреждения данных в накопителе. Проблеме подвержены компьютеры, оснащённые новейшими процессорами Intel и AMD с поддержкой набора инструкций VAES (Vector Advanced Encryption Standard).
В зоне риска в основном корпоративные компьютеры, на которых задействована криптобиблиотека SymCrypt и используется шифрование данных BitLocker. Microsoft рекомендует обладателям компьютеров установить обновления операционных систем от 24 мая и 14 июня. Патчи, выпущенные в эти даты, устраняют баги, найденные в режимах блочного шифрования AES-XTS или AES-GCM.
Компания также предупреждает, что после установки патчей компьютеры начнут работать с меньшей производительностью. Это объясняется тем, что операции шифрования на основе AES будут выполняться в два раза медленнее. Также может отмечаться падение скорости записи и считывания данных в накопителе, поскольку замедление AES влияет на шифрование BitLocker и некоторые другие сервисы безопасности. Если снижение производительности компьютера окажется критичным, рекомендовано установить обновление безопасности от 12 июля или самую свежую сборку операционной системы для предварительного тестирования.
Windows 11 может убить все данные на компьютере
Александр Кузнецов —
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