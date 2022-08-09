Windows 11 может убить все данные на компьютере





Компания Microsoft предупредила пользователей Windows 11 и Windows Server 2022 о риске повреждения данных в накопителе. Проблеме подвержены компьютеры, оснащённые новейшими процессорами Intel и AMD с поддержкой набора инструкций VAES (Vector Advanced Encryption Standard).



В зоне риска в основном корпоративные компьютеры, на которых задействована криптобиблиотека SymCrypt и используется шифрование данных BitLocker. Microsoft рекомендует обладателям компьютеров установить обновления операционных систем от 24 мая и 14 июня. Патчи, выпущенные в эти даты, устраняют баги, найденные в режимах блочного шифрования AES-XTS или AES-GCM.



Компания также предупреждает, что после установки патчей компьютеры начнут работать с меньшей производительностью. Это объясняется тем, что операции шифрования на основе AES будут выполняться в два раза медленнее. Также может отмечаться падение скорости записи и считывания данных в накопителе, поскольку замедление AES влияет на шифрование BitLocker и некоторые другие сервисы безопасности. Если снижение производительности компьютера окажется критичным, рекомендовано установить обновление безопасности от 12 июля или самую свежую сборку операционной системы для предварительного тестирования.

