



Недавно компания Xiaomi начала распространять крупное обновление оболочки MIUI для своих смартфонов и планшетов, и на это неделе оно добралось до российских пользователей. В VK-паблике Xiaomi опубликован список моделей, которые уже получают MIUI 13 или получат в ближайшие дни.



Оболочка MIUI 13 доступна в России следующим моделям:





Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi Pad 5

Проверить наличие апдейта можно в системных настройках. Xiaomi отмечает, что выпуск MIUI 13 для этих моделей происходит постепенно и продлится в течение первого квартала 2022 года. Другие модели тоже получат обновление, но это произойдёт позже.На глобальном рынке компания Xiaomi обновила до MIUI 13 полтора десятка смартфонов, выпущенных под брендом Poco (то есть все более-менее актуальные модели за исключением самых старых и дешёвых). Можно ожидать, что это обновление доберётся до российских обладателей смартфонов Poco в течение двух-трёх месяцев.





