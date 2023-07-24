«Яндекс» берёт с платежей огромную комиссию. Но можно убрать галочку и… не платить

Александр

Пикабушник Platonicus заметил интересную особенность в сервисе «Яндекс Еда». Если попытаться оставить в ресторане чаевые, расплатившись через «Систему быстрых платежей» (СБП), «Яндекс» предложит заплатить комиссию за использование этого способа оплаты.

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Платежи через СБП, как правило, проводятся без комиссии, но «Яндекс» берёт за них 7,5% от суммы трансакции. Это довольно много, ведь эквайринговый платёж обычно составляет около 2%, а в данном случае деньги идут не платёжной системе, а напрямую «Яндексу». Комментаторы на «Пикабу» метко назвали это чаевыми за чаевые.



Но что более примечательно, эта комиссия является опциональной. По умолчанию она включена, но можно убрать галочку и не оплачивать её, тем самым уменьшив итоговую сумму списания.

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Комментарии

–45
OnVoG
Хосподя. Этому уже год как. Когда оплачиваешь электронные чаевые (даже через другие способы оплаты), и тебе предлагают оплатить комиссию. Сразу видно что Кузнецов дома сидит и никуда не ходит.
57 минут назад
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