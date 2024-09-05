«Яндекс Карты» масштабно обновились и теперь работают по-новому



Компания «Яндекс» прокачала навигацию в южных регионах России, благодаря чему там будет гораздо легче ориентироваться. Подробности раскрыла пресс-служба бренда.



Согласно источнику, «Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России: Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи. Дороги теперь отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Это поможет автопутешественникам сориентироваться в новых для них городах на юге страны.







В приложении на дорогах и магистралях Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи теперь видно более 140 видов разметки — от границ полос движения до парковочных мест. Кроме того, в пути Карты показывают рекомендуемую траекторию движения с учётом полос. Это помогает водителям лучше ориентироваться на развязках в незнакомом городе и вовремя перестраиваться перед поворотом или разворотом. Всего в сервисе детальными стали более 2000 км дорог юга России.



Новые карты созданы с помощью технологии репроецирования панорам. Это инструмент, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учётом перспективы. Он позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс детализации карты. Всё это уже доступно на дорогах Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи, включая дорогу на Красную Поляну, в приложениях Яндекс Карты и Навигатор, а также в Apple CarPlay и Android Auto. Чтобы попробовать, достаточно построить маршрут и поехать по нему.