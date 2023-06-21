«Яндекс Карты» обзавелись полезнейшей фишкой для москвичей

Олег

Карты


Популярный сервис «Яндекс Карты» получил новый тип маршрутов в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о водном транспорте. Теперь пользователи «Яндекс Карт» получили возможность проложить маршрут по Москве с учетом регулярного расписания водных судов. Например, уже сейчас на карте присутствует маршрут от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы»: в приложении можно увидеть расписание судов, а также прогноз прибытия ближайшего баркаса. Чтобы увидеть прогноз, нужно либо выбрать конкретный маршрут, либо тапнуть на причал.

Помимо этого, «Яндекс Карты» теперь строят маршруты от точки до точки с учетом участков, которые можно преодолеть на водном транспорте — например, через реку. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
«Яндекс Маркет» наконец придумал, как подвинуть Wildberries. Скоро — в вашем городе и поселке
«Яндекс» научил свои карты и навигатор работать без GPS
«Яндекс Музыка» стала еще удобнее: пульт для ТВ больше не нужен
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В Android наконец исправят баг, который бесит владельцев смартфонов уже много лет
Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу