«Яндекс Карты» обзавелись полезнейшей фишкой для москвичей



Популярный сервис «Яндекс Карты» получил новый тип маршрутов в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о водном транспорте. Теперь пользователи «Яндекс Карт» получили возможность проложить маршрут по Москве с учетом регулярного расписания водных судов. Например, уже сейчас на карте присутствует маршрут от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы»: в приложении можно увидеть расписание судов, а также прогноз прибытия ближайшего баркаса. Чтобы увидеть прогноз, нужно либо выбрать конкретный маршрут, либо тапнуть на причал.



Помимо этого, «Яндекс Карты» теперь строят маршруты от точки до точки с учетом участков, которые можно преодолеть на водном транспорте — например, через реку.