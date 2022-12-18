Яндекс Обход санкций

Яндекс Музыка разрешила загружать любые треки и делиться ими. Как это сделать

Артем
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Теперь в сервисе можно послушать музыку недоступных в России исполнителей и делится ею с друзьями.

Композиции и раньше можно было добавлять самостоятельно, но теперь на них можно создать ссылку, чтобы поделиться с другими пользователями.

Как добавить скачанные треки в Яндекс Музыку:

  • Открываем веб-версию сервиса со смартфона или ПК (если делаете это с iPhone, выбираем настольную версию)
  • Переходим во вкладку Коллекция, затем Плейлисты
  • Создаем плейлист или открываем существующий
  • Нажимаем Загрузить трек и выбираем файлы для загрузки
  • Меняем параметр доступности
  • В пункте меню (три точки) выбираем удобный способ, чтобы поделиться.
Теперь пользователи у которых есть ссылка, смогут прослушивать добавленные треки, даже если вы их решите удалить. В поиске добавленные плейлисты не отображаются. Также можно самостоятельно оформить плейлист, добавив любое изображение.
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Источник:
Rozetked
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