Яндекс Музыка разрешила загружать любые треки и делиться ими. Как это сделать

Открываем веб-версию сервиса со смартфона или ПК (если делаете это с iPhone, выбираем настольную версию)

Переходим во вкладку Коллекция , затем Плейлисты

, затем Создаем плейлист или открываем существующий

Нажимаем Загрузить трек и выбираем файлы для загрузки

и выбираем файлы для загрузки Меняем параметр доступности

В пункте меню (три точки) выбираем удобный способ, чтобы поделиться.

Теперь в сервисе можно послушать музыку недоступных в России исполнителей и делится ею с друзьями.Композиции и раньше можно было добавлять самостоятельно, но теперь на них можно создать ссылку, чтобы поделиться с другими пользователями.Теперь пользователи у которых есть ссылка, смогут прослушивать добавленные треки, даже если вы их решите удалить. В поиске добавленные плейлисты не отображаются. Также можно самостоятельно оформить плейлист, добавив любое изображение.