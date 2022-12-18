Яндекс Музыка разрешила загружать любые треки и делиться ими. Как это сделать

Теперь в сервисе можно послушать музыку недоступных в России исполнителей и делится ею с друзьями.
Композиции и раньше можно было добавлять самостоятельно, но теперь на них можно создать ссылку, чтобы поделиться с другими пользователями.
Как добавить скачанные треки в Яндекс Музыку:
- Открываем веб-версию сервиса со смартфона или ПК (если делаете это с iPhone, выбираем настольную версию)
- Переходим во вкладку Коллекция, затем Плейлисты
- Создаем плейлист или открываем существующий
- Нажимаем Загрузить трек и выбираем файлы для загрузки
- Меняем параметр доступности
- В пункте меню (три точки) выбираем удобный способ, чтобы поделиться.