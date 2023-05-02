«Яндекс Такси» списало с водителя в 6600 раз больше его заработка

Александр


Пользователь «Пикабу» с ником dimbod, работающий в «Яндекс Такси», рассказал о недавнем случае. Он отказался везти пассажиров с двумя малолетними детьми, поскольку у него было всего одно детское кресло. Он рисковал нарваться на штраф от ГИБДД в размере 300 тысяч рублей, и решил, что ему это не надо.

Пассажиры начали скандалить, настаивая, что dimbod обязан их везти, поэтому таксист позвонил в поддержку «Яндекс Такси», разъяснил ситуацию и отменил заказ через специалиста сервиса.



После этого с его счёта списали комиссию 62 рубля — так, будто бы он принял заказ и выполнил его. Он снова позвонил в поддержку и попросил вернуть эти деньги. В итоге ему начислили заработок в размере 1 копейки, но списали сервисный сбор с этой суммы в размере 66 000% — 6,6 руб.

Таксисту также снизили активность на 16 баллов. Этот показатель влияет на количество и качество заказов, то есть от него напрямую зависит дальнейший заработок.
-6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
«Яндекс Маркет» высылает уведомления о заказах на чужую почту. Есть риск лишиться купленных товаров
По стопам Wildberries: «Яндекс» придумал хитрость, из-за которой можно лишиться денег
Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга

Рекомендации

Рекомендации

Диванный воин, глиномес, пень лупоглазый и другие обзывательства, наглядно показанные нейросетью
Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+606
Paspartu
Какой это уже раунд по счету?
час назад в 15:14
#
+82
Еремей Киба
вы бы хоть на калькуляторе свой кликбейт проверили что ли 1 копейка, взятая 6600раз — 66р
ошиблись нулем
58 минут назад
#