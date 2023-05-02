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«Яндекс Такси» списало с водителя в 6600 раз больше его заработка
Александр Кузнецов —
Пользователь «Пикабу» с ником dimbod, работающий в «Яндекс Такси», рассказал о недавнем случае. Он отказался везти пассажиров с двумя малолетними детьми, поскольку у него было всего одно детское кресло. Он рисковал нарваться на штраф от ГИБДД в размере 300 тысяч рублей, и решил, что ему это не надо.
Пассажиры начали скандалить, настаивая, что dimbod обязан их везти, поэтому таксист позвонил в поддержку «Яндекс Такси», разъяснил ситуацию и отменил заказ через специалиста сервиса.
После этого с его счёта списали комиссию 62 рубля — так, будто бы он принял заказ и выполнил его. Он снова позвонил в поддержку и попросил вернуть эти деньги. В итоге ему начислили заработок в размере 1 копейки, но списали сервисный сбор с этой суммы в размере 66 000% — 6,6 руб.
Таксисту также снизили активность на 16 баллов. Этот показатель влияет на количество и качество заказов, то есть от него напрямую зависит дальнейший заработок.
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Комментарии
+82
вы бы хоть на калькуляторе свой кликбейт проверили что ли 1 копейка, взятая 6600раз — 66р
ошиблись нулем
ошиблись нулем
58 минут назад
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