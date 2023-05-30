«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией

По данным ТАСС, специалисты «Яндекса» разработали алгоритмы, которые позволяют нивелировать проблемы с GPS, возникшие в Москве. Власти столицы вносят помехи в GPS-сигналы, чтобы препятствовать перемещению беспилотников, поэтому у сервисов такси и доставки временно появились сложности в работе.
Промежутки пути, где происходят сбои координат, помечены знаком «Проблемы с геолокацией» в приложении «Яндекс Про», которое используется таксистами и курьерами. Специальные алгоритмы корректируют координаты, когда направляют водителя к клиенту или к месту назначения.
«Мы понимаем, что многие пользователи и водители сталкиваются с трудностями при использовании наших сервисов, поэтому стараемся исправить ситуацию всеми доступными нам способами. Для этого с помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа. Мы предупреждаем и пользователей. Если при заказе такси иконка машины на карте начинает „прыгать“ или вовсе остановилась, то они тоже увидят пометку „Проблемы с геолокацией“. В этом случае лучше позвонить водителю, чтобы уточнить маршрут или точку подачи автомобиля», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».
Проблемы в определении геопозиции не влияют на ценообразование в сервисе. Клиенту, вызвавшему такси, не нужно опасаться, что с него возьмут больше денег, даже если в процессе поездки автомобиль «перебросит» на несколько десятков километров.