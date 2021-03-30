В Токио арестован 28-летний житель Кенсуке Наканиси. Полиция утверждает, что он спустился на верёвке в магазин для коллекционеров, забрал оттуда 80 карточек Pokémon и Yu-Gi-Oh! , а также наличные из кассы.
Наканиси закрепил верёвку на крыше 6-этажного здания, спустился на ней примерно на 5 метров, ломом выбил стекло на верхнем этаже и проник внутрь магазина. Там он выбрал наиболее ценные по его мнению карточки и взял всю наличку, которую смог найти. Как он выбрался из магазина — пешком по лестнице или обратно по верёвке на крышу — не уточняется.
Полиция вычислила подозреваемого по записям с камер наблюдения, установленным на здании. Ему вменяется взлом с проникновением на частную собственность и кража. Наканиси объяснил свой поступок тем, что ему были нужны деньги, чтобы выплатить долг. 80 украденных им карточек оцениваются в 1 миллион йен (около 700 тысяч рублей), плюс он вытащил из кассы примерно 260 тысяч йен (около 250 тысяч рублей). Кража была совершена 23 марта около 5 утра, а поиски подозреваемого заняли чуть меньше недели.
Примечательно, что Наканиси был без страховочных тросов, то есть мог погибнуть, если бы вдруг отпустил верёвку и сорвался вниз. Он рассказал полиции, что в школьные годы занимался альпинизмом, поэтому не боится высоты и был подготовлен к такому риску.
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