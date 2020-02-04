Yota обновила модемную линейку в нескольких регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея. Теперь пользователи смогут выбрать подходящую скорость из доступных четырех либо пяти вариантов в зависимости от региона.
Так, например, в Москве клиентам доступны четыре скорости: 10 Мбит/с, 20 Мбит/с, 30 Мбит/с и максимальная. При этом стоимость безлимитного 4G-интернета на скорости 10 Мбит/с составляет 600 руб. против 1250 руб. ранее. В Краснодарском крае и республике Адыгея пользователи могут выбрать себе 5 Мбит/с, 15 Мбит/с, 30 Мбит/с или максимальную скорость. Цена за безлимитный 4G-интернет на скорости 5 Мбит/с сократилась в регионе до 450 руб. против 900 руб. ранее. Доступ в интернет на скорости 64 Кбит/с по-прежнему остается бесплатным. Посмотреть полный список предложений для своего региона можно на сайте yota.ru.
Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.
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Вот петушьё, кому нужны ваши вшивые 10мбит-сек?
И йота в спб так себе скорость, не как в мск — там топ вобще.
Кому нужны 10 мб\с за 600 руб для компьютера, если 100 мб\с у большинства проводных провайдеров стоят 400 р и можно найти за 300 р?
Загадка...
На Савеловском рынке можно купить модем с универсальной прошивкой и отдельно сим карту с региональным безлимитным тарифом за 300 р месяц.
Брал такой в общепит для роутера, даже на себя можно симку официально оформить для тех кто боится что номер заблокируют. Уже 9 месяцев работает. Скорость LTE, зависит от вашего местоположения.
Ибо то, что вы называете «универсальной прошивкой», является модифицированной прошивкой со сменой IMEI — а за это действие планируют в ближайшем будущем смачно штрафовать.
Без смены IMEI дешевые безлимиты видят роутер и не дают юзать инет.