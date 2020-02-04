Yota

Yota обновила модемную линейку в нескольких регионах — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея. Теперь пользователи смогут выбрать подходящую скорость из доступных четырех либо пяти вариантов в зависимости от региона.

Так, например, в Москве клиентам доступны четыре скорости: 10 Мбит/с, 20 Мбит/с, 30 Мбит/с и максимальная. При этом стоимость безлимитного 4G-интернета на скорости 10 Мбит/с составляет 600 руб. против 1250 руб. ранее. В Краснодарском крае и республике Адыгея пользователи могут выбрать себе 5 Мбит/с, 15 Мбит/с, 30 Мбит/с или максимальную скорость. Цена за безлимитный 4G-интернет на скорости 5 Мбит/с сократилась в регионе до 450 руб. против 900 руб. ранее. Доступ в интернет на скорости 64 Кбит/с по-прежнему остается бесплатным. Посмотреть полный список предложений для своего региона можно на сайте yota.ru.

Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.


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