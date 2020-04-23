



Yota запустила для обладателей смартфонов услугу «Оплатить позже». Теперь клиенты мобильного оператора смогут получить отсрочку до семи дней при оплате своего пакета связи. Получить отсрочку можно как на часть суммы, так и на полную стоимость пакета. Сейчас воспользоваться опцией «Оплатить позже» можно бесплатно.



Чтобы воспользоваться услугой пользователю необходимо набрать USSD-команду *906#. После чего ему придет сообщение с информацией о деталях услуги и просьбой подтвердить действие. Связь появится сразу после подтверждения пользователем подключения «Оплатить позже» и будет работать семь дней. Если в течение семи дней на счет не поступят денежные средства, оказание услуг связи будет приостановлено.



С 1 июня 2020 года услуга станет платной, ее стоимость будет рассчитана автоматически в зависимости от суммы, которой не хватает клиенту для оплаты пакета. Так, например, если для продления пакета пользователю недостаточно 100 рублей, то стоимость «Оплатить позже» составит 10 рублей, если же необходима сумма 170 рублей, услуга будет стоить 20 рублей.







