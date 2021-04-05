Yota запустила пилотный проект «Yota Гуру», который позволяет опытным пользователям получать вознаграждение за консультации по продуктам оператора.
Для того чтобы стать гуру клиенту Yota необходимо зарегистрироваться на сайте yota.guru. После этого у вас появится доступ к курсу, содержащему уроки по продуктам, правилам общения, а также инструкцию по работе в чате с клиентами. Статус «Гуру» присваивается после успешного прохождения тестирования и дает возможность такому пользователю консультировать других клиентов в чате.
«Многие пользователи Yota действительно хорошо разбираются в наших продуктах и могут дать консультацию или полезный совет другим клиентам компании. Проект „Yota Гуру“ может стать для них отличной возможностью превратить свои знания в источник дохода, — комментирует директор по клиентским сервисам Yota Сергей Симанов. — Контролировать тональность и характер диалогов, а также содержание чатов на знание продукта будут специалисты по обучению и контролю качества контактного центра Yota. Это позволит обеспечить должный уровень поддержки в дальнейшем».
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