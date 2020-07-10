«Самой быстрорастущей категорией стал «Спорт», при этом наибольшее число приобретений было совершенно в период самоизоляции. Так, количество покупок в ней выросло в 10 раз по сравнению с тремя первыми месяцами года. Также значительный рост показали категории «Техника» и «Продукты», — прокомментировал директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.







С апреля по июнь клиенты Yota в 3,5 раза чаще приобретали товары в разделе «Покупки» мобильного приложения Yota по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года. При этом наибольшее количество приобретений было сделано в мае.Самым популярным интернет-магазином стал маркетплейс «Беру!» с долей 62,4%. В тройку лидеров вошли Joom и AliExpress — их доли составляют 19% и 18% соответственно. Следом расположилась категория «Книги» (19,5%), а «Услуги» заняли третью строчку рейтинга с показателем 13,2%. В апреле в услугах лидировало приложение «Яндекс.Такси», а в мае наибольшей популярностью стал пользоваться сервис доставки в «Яндекс.Такси».Раздел «Покупки» позволяет приобретать товары и услуги прямо в мобильном приложении Yota, получая при этом часть средств обратно. Клиенту на счет возвращается от 1 до 12% от суммы покупки в зависимости от конкретного партнера. В разделе «Покупки» доступны такие категории, как «Техника», «Одежда и обувь», «Для дома», «Спорт», «Кино» и «Магазины».