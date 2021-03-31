YouTube


Видеохостинг YouTube начал скрывать количество «дизлайков» под роликами. Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте компании.

YouTube отмечает, что, количество негатива в интернете заставляет крупные IT-компании предпринимать меры. В частности, с целью уменьшить поток хейта в адрес авторов видео, Google начала скрывать количество «дизлайков» под видеороликами. Сама кнопка «пальца вниз» останется на месте, но количество нажатий рядом с ней исчезнет. В ближайшем будущем видеть число тех, кому не понравилось видео, сможет только его автор в своем личном кабинете.

YouTube

Google объясняет, что такие меры способны оградить контент-мейкеров от необоснованного негатива — зритель, зашедший посмотреть видеоролик, может нажать «дизлайк» только потому, что множество пользователей до него тоже это сделали. Кроме того, большое число «пальцев вниз» может заставить человека сразу закрыть видео, не посмотрев его. Пока изменения вводятся в экспериментальном режиме — компания выберет ограниченное количество случайных пользователей платформы.

Google отмечает, что кнопки «лайк» и «дизлайк» пока не собираются упразднять, так как они помогают формировать персональные рекомендации для пользователей. Однако простому зрителю, в сущности, не так важно видеть количество тех, кому не понравилось видео, поэтому такую возможность сохранят только для авторов контента — они смогут и дальше руководствоваться этой информацией при создании роликов. 



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