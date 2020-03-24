Начиная с сегодняшнего дня YouTube снизит качество видео во всем мире. Такое решение было принято в целях снижения трафика и нагрузки на провайдеров во время пандемии коронавируса.



По словам представителя компании, в ближайшие дни зрителям начнут показывать ролики по умолчанию в низком качестве, но они смогут увеличить разрешение видео вручную. Видеохостинг YouTube принадлежит холдингу Alphabet Inc. Компания следует указаниям европейских регуляторов, которые обратились к крупным потоковым сервисам, включая Netflix и Amazon, чтобы те снизили качество стриминга.



Использование потоковых сервисов в последние недели резко возросло, поскольку сотни миллионов людей по всему миру остаются дома, чтобы сдержать распространение вируса. По словам представителей YouTube, просмотры резко выросли в течение рабочего дня. Ранее в этот период трафик наоборот снижался.



YouTube начал ограничивать качество видео в зависимости от пропускной способности интернет-сединения пользователя. Сервис скептично относится к тому, что в ближайшее время могут возникнуть трудности с интернетом, но несмотря на это было решено принять опережающие меры, учитывая растущую обеспокоенность на правительственном уровне.





