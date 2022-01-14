



Правительство РФ и фракция «Единая Россия» отложили рассмотрение законов, регулирующих использование QR-кодов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, проекты этих законов разрабатывались под штамм «Дельта», и в них не учтены особенности штамма «Омикрон» (поскольку он на тот момент ещё не появился или не получил распространение). Правительство планирует доработать законопроекты с учётом возможной защиты от «Омикрона».





«Правительство совместно с партией „Единая Россия“ в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — заявила Голикова.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумой два законопроекта о QR-кодах осенью 2021 года. Первый определяет их использование в общественных местах, а второй в транспорте. Некоторые регионы (например, Татарстан) уже ввели изложенные в них нормы, не дожидаясь их принятия (но в части регионов они были отменены или смягчены). Предполагается, что законы должны будут вступить в силу с 1 июня 2022 года, причём каждый регион будет самостоятельно устанавливать те или иные требования в зависимости от эпидемиологической обстановки.





