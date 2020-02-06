Минкомсвязь попросила о продлении срока подготовки необходимых нормативно-правовых актов для запуска технологии eSIM до декабря 2020 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад уже бывшего министра связи Константина Носкова. В качестве одной из проблем называется предложенная операторами биометрическая система для дистанционной идентификации абонентов eSIM. Уровень её безопасности вызывает вопросы у чиновников.



Изначально необходимую документацию по регулированию eSIM Минкосвязи должно было подготовить до 15 января 2020 года. По последним данным, проблема именно в отсутствии надежной системы удаленной идентификации. Это подтвердил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на расширенном заседании комитета Госдумы по связи и ИТ.



«Как только будет проработан вопрос внедрения биометрии в сфере госуслуг, можно будет говорить о распространении его и на eSIM», — Олег Иванов. По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, биометрическая идентификация позволит упростить документооборот и обращения граждан в ведомства.



Представители мобильных операторов сходятся во мнении, что затягивание легализации eSIM приведет к отставанию России в инновациях. Внедрение eSIM без надежной и безопасной удаленной идентификации будет неудачным решением. Механизм еще нужно прорабатывать. Легализовать дистанционную идентификацию абонентов позволит законопроект, который был внесен в Госдуму 30 января сенаторами во главе с вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком. Проект предполагает, что для заключения договора абонент должен будет установить на смартфон приложение для считывания и верификации биометрических данных.





