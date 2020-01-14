Минкомсвязи РФ готовит изменения в законодательство, которые необходимы для запуска технологии виртуальных sim-карт (eSIM). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Евгения Новикова.



В Минкомсвязи сообщают, что в прошлом году ведомством было проведено три совещания с крупнейшими операторами связи, а также отраслевыми научными институтами и заинтересованными ведомствами. Рассматривались предложения операторов по внедрению биометрических систем идентификации абонентов, и оценивалась необходимость внесения изменений в законодательство для запуска eSIM.





«По итогам работы сформирован предварительный перечень подзаконных актов, в которые необходимо внести изменения. Минкомсвязь уже подготовила проект поправок в постановление правительства Российской Федерации “О порядке оказания услуг телефонной связи”», — рассказал Новиков. Он также добавил, что все необходимые поправки будут добавлены в 2020 году.



В министерстве напомнили, оператор Tele2 уже запустил пилотный проект по внедрению eSIM в ограниченном режиме. «Главная проблема внедрения eSIM — это легитимная дистанционная идентификация абонентов. Если ее решить, других препятствий нет», — подчеркивает Новиков.



Технология eSIM представляет собой встроенный чип идентификации абонента, который позволяет пользоваться услугами связи без необходимости вставлять в смартфон обычную sim-карту. Поддержка eSIM уже имеется в смартфонах Apple: iPhone XS, XS Max и XR, а также в модельном ряду iPhone 11.



Российские операторы пока не предоставляют возможность в полной мере использовать цифровую sim-карту, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений на этот процесс. Например, eSIM позволяет переключаться между сетями операторов без необходимости посещения офиса. В России для использования услуг связи необходимо заключить договор с оператором, в котором фиксируется номер sim-карты.





