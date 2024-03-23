AliExpress вернул компьютерные товары. Снова можно экономить на сборке и апгрейде ПК!

Александр



В начале февраля с AliExpress исчезли компьютерные комплектующие. Некоторые категории полностью пропали, а ассортимент других значительно сократился. По какой причине это произошло, неизвестно, но проблема, по всей видимости, решена — исчезнувшие товары вернулись.

Теперь на AliExpress по-прежнему можно покупать как новые, так и старые модели процессоров, материнских плат, видеокарт, оперативной памяти, накопителей и других комплектующих для ПК. В некоторых случаях цены на них намного ниже, чем в компьютерных магазинов, особенно при доставке из Китая.

Сейчас неплохое время, чтобы закупиться на AliExpress, поскольку маркетплейс проводит очередную распродажу. Цены на многие товары снижены, а на страницах продавцов доступны купоны для получения дополнительных скидок, размер которых обычно зависит от суммы покупки.

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