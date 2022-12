Что подарить на новый год: полезная и функциональная техника для дома

В качестве идей новогоднего подарка мы уже рекомендовали различные гаджеты и как-то совсем упустил бытовую технику, а ведь она радует нас повседневным уютом и комфортом. В этой подборке мы собрали 9 полезных и функциональных приборов от TCL для вашего дома. Как раз перед Новым Годом устройства бренда можно приобрести со скидкой до 24%.Общий полезный объем — 306 литров. Есть функция разморозки NO FROST, которая предотвращает образование наледи на стенках холодильника. Температура регулируется с помощью электронной панели управления. Холодильник доступен в двух расцветках, а его габариты составляют 59,5 х 185 х 63 см.Вместимость 9 кг позволяет за один цикл просушить достаточно большое количество постиранных вещей. Для выбора оптимального режима сушки модель оснащена 14 программами под определенный тип ткани. Есть функции паровой стирки и паровой стерилизации. Энергопотребление соответствует классу A+.Общая вместительность составляет 342 л. Есть поддержка функции NO FROST. Холодильник довольно экономично потребляет электроэнергию — 323 кВтч/год. Максимально низкая температура для морозильной камеры составляет -22 °С — это будет достаточно для быстрой заморозки любых продуктов. Полезный объем морозилки — 97 л. Также имеется возможность перенавесить двери, а для управления функциями используется внешний дисплей. Габариты холодильника: 60 х 193,5 х 66,5 см. Модель доступна в трех расцветках.Вместимость для стирки составляет 8 кг, а для сушки — 5 кг. Стиральная машина оснащается 16 программами стирки. Уровень шума во время работы находится в пределах 62 дБ. Диапазон температур находится в пределах от 20 до 95 °C. Есть таймер отложенного запуска. Габариты: 59,5 x 85 x 57 см.Сплит-система поможет создать комфортный климат в помещения площадью до 20 м². Есть возможность работы в режиме нагрева. Предусмотрен ночной режим с пониженной частотой вращения вентилятора. Показатель холодопроизводительности составляет 7000 БТЕ, а мощность охлаждения — 2050 Вт. Максимальный воздушный поток внутреннего блока — 7,3 м³/мин. Что касается уровня шума, у внутреннего блока его показатель составит 43 дБ, а у внешнего — 51 дБ. Среди основных режимов: осушение, вентиляция, обогрев, охлаждение, ночной режим, турборежим. Есть система антиобледенения.Модель в форм-факторе Side by Side для большой семьи. Это самый вместительный холодильник в модельном ряду бренда TCL. Его общий полезный объем составляет внушительные 488 л, из которых 323 л объем холодильной камеры и 165 л — морозилки. Есть система разморозки NO FROST. Также стоит отметить энергопотребление 412 кВтч/год и мощность замораживания 10 кг/сутки. Минимальная температура морозильной камеры достигает -22 °C.Модель доступна в трех расцветках. Общая полезная вместимость составляет 319 л, а энергопотребление — 284 кВтч/год. Есть возможность перевешивать дверцы, а это значительно упрощает транспортировку. Минимальная температура морозильной камеры — -18 °C. Есть разморозка NO FROST, а габариты холодильника составили: 60 х 201 х 60.5 см.Тепловой насос обеспечивает эффективный и бережный процесс сушки различных вещей. Благодаря вместимость 8 кг за один цикл можно просушить довольно много выстиранного белья. Предусмотрено 12 программ — можно подобрать оптимальную для различных типов ткани. Выбираются они с помощью поворотного переключателя. Энергопотребление сушильной машины соответствует классу A++.Её двигатель с прямым приводом работает без ремня. Такая конструкция обеспечивает низкий уровень шума и вибрации, а также позволяет значительно увеличить ресурс и снизить потребление ресурсов. Есть обработка белья гигиеническим паром. Функция Drum Clean позволяет очистить барабан перед стиркой. Также имеется возможность дозагрузки вещей. Вместимость составляет до 10 кг, а интенсивность отжима — 1200 об/мин.