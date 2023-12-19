Идеи новогодних подарков: гаджеты от realme

Первая половина декабря уже позади, а это означает, что настало время подготовить подарки для близких и не забыть порадовать чем-нибудь приятным себя любимого. На протяжении года мы знакомили вас с устройствами бренда realme, поэтому подготовили для вас новогоднюю подборку гаджетов, о которых знаем не понаслышке.
realme 11
Начнем со смартфона, который получил камеру на 108 МП. Технология объединения пикселей 9 в 1 позволяет получить четкие снимки в условиях с недостаточным освещением. Процессор Mediatek Helio G99 обеспечивает высокую производительность и шуструю работу операционной системы. Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядить батарею от 0 до 100 процентов всего за 45 минут.
В качестве вишенки на торте — 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц. Картинка получается плавной и насыщенной. Пиковый показатель яркости составляет 1000 нит — этого хватает для комфортной работы в помещении и на улице. Подробнее со смартфоном вы сможете познакомиться в нашем обзоре.
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realme С53
Этот смартфон получил ультратонкий корпус — 7,49 мм. Помимо этого модель отличается достойным запасом памяти — в базовой конфигурации 6 ГБ ОЗУ, которую можно расширить до 12 с помощью свободного места накопителя объемом 128 ГБ.
За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Поддерживаемая мощность зарядки — 33 Вт. С ней смартфон от 0 до 50 процентов заряжается всего за 31 минуту.
Смартфон оснащается 6,74-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Разрешение основной камеры составляет 50 МП. Подробнее познакомиться с гаджетом вы сможете в нашем обзоре.
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realme С55
Максимальная конфигурация получила огромный накопитель — 256 ГБ. Мне такого запаса памяти хватает абсолютно для любых повседневных задач. Необходимость в карте памяти отпадает. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Его можно расширить до 16 ГБ за счет свободного места хранилища.
Разрешение основной камеры составляет 64 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Она способна зарядить батарею от 0 до 100 процентов почти за час.
Всё это железо упаковано в ультратонкий корпус толщиной всего 7.89 мм. Подробнее со смартфоном вы сможете познакомиться в нашем обзоре.
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realme Buds Air 5
Мой личный фаворит подборки. Так случилось, что я уже который год подряд хвалю наушники за оптимальное сочетание качества звука, функциональности и стоимости. В этом году все стабильно — бренд realme выкатил обновленную версию своей самой популярной TWS-модели.
Наушники получили большой титановый драйвер 12,4 мм. Он обеспечивает глубокий и насыщенный бас. Время автономной работы составляет до 38 часов. Любители игр оценят сверхнизкую задержку 45 мс. Для чистой передачи голоса используется массив из 6 микрофонов. Конечно же не обошлось без системы активного шумоподавления. Подробнее о наушниках мы рассказывали в этом обзоре.
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realme Pad
Замыкает нашу подборку отличный планшет для развлечений. Этот гаджет имеет все шансы стать вашим идеальным прикроватным планшетом. Диагональ экрана составляет 10,4 дюйма, а разрешение при этом — 2K.
Стоит отметить, что помимо развлечений, realme Pad отлично подойдет и для работы. Например, для видеоконференций, поскольку разрешение его фронтальной камеры с углом обзора 105 ̊ составляет 8 МП.
Вернемся к развлечениям. В планшет встроены четырьмя динамиками с поддержкой пространственного звучания Dolby Atmos. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный чип MediaTek Helio G80. В базовой конфигурации 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карточек памяти microSD. За автономность отвечает аккумулятор на 7100 мАч.
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ИНН 7703474590
erid: 4CQwVszH9pWupCmqWhr