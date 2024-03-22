Новейший флагман ASUS ZenFone 11 Ultra появился в продаже. И сразу с бесцеремонно большой скидкой!

Прошла всего неделя с анонса флагманского смартфона ZenFone 11 Ultra от компании ASUS, и он тут же начал продаваться на AliExpress в официальном магазине производителя. Это устройство очень крутое для своей цены, а на старте его можно приобрести ещё дешевле, особенно если взять купон со скидкой.
ZenFone 11 Ultra получил примерно такую же начинку, как у гораздо более дорогого геймерского аппарата ROG Phone 8 Pro. Производителю удалось снизить цену за счёт более простого дизайна и отказа от некоторых игровых наворотов, которые ни к чему обычным пользователям (например, дополнительные ультразвуковые кнопки, второй USB-порт, LED-подсветка корпуса и возможность нацепить фирменный вентилятор на заднюю крышку для охлаждения во время длительных игровых сессий).
В ZenFone 11 Ultra используется AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 165 Гц, поддержкой HDR и пиковой яркостью 2500 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 со встроенным модемом 5G, 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 256 или 512 ГБ в накопителе UFS 4.0, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с 65-ваттной зарядкой по проводу и 15-ваттной без него. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная обладает тремя сенсорами (главный Sony IMX890 с разрешением 50 Мп, ультраширик 13 Мп с углом охвата 120 градусов и телефото 32 Мп с 3-кратным оптическим зумом).
ZenFone 11 Ultra продаётся в Европе по цене от 999 евро (примерно 100 тысяч рублей), а на AliExpress его можно приобрести гораздо выгоднее. Версия 12 + 256 ГБ стоит 74 743 р., а 16 + 512 ГБ — 82 918 р. Не забудьте взять купон на странице продавца, иначе экономия не получится такой большой.
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