Выпущен полноценный компьютер размером с ладонь. Его уже можно купить

Китайская компания MeLE выпустила несколько новых модификаций компьютера PCG02 Pro. Это устройство предлагает возможности обычного компьютера на базе Windows, хотя и обладает крайне миниатюрным размером.Габариты MeLE PCG02 Pro составляют всего 146×61×20 мм, а вес устройства примерно как у смартфона — 184 грамма. Активного охлаждения нет, поэтому этот компьютер работает абсолютно бесшумно.Начинка вполне взрослая: четырёхъядерный процессор Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, накопитель eMMC объёмом 128 или 256 ГБ, слот для карты памяти до 1 ТБ, два порта USB 3.2 Gen 2, один USB Type-C, разъём RJ45 для проводного интернета со скоростью до 1 Гбит/с, двухдиапазонный Wi-Fi 6 и модуль Bluetooth 5.1.





Процессор Intel N100 вполне современный, он был выпущен в 2023 году и неплохо показывает себя в повседневных задачах. При тепловыделении на уровне 8 Вт он не требует охлаждения вентилятором, ему достаточно пассивного радиатора. В качестве операционной системы используется Windows 11 Pro, но можно установить Windows 10 или Linux. Поддерживается подключение к двум мониторам или телевизорам с разрешением до 4K и частотой до 60 кадров в секунду.



MeLE PCG02 Pro с процессором Intel N100 продаётся на AliExpress чуть дороже 20 тысяч рублей с учётом скидочного купона от продавца. Не забудьте взять этот купон перед добавлением товара в корзину, он применится автоматически. Также есть ещё более доступные версии этого компьютера с процессорами Intel Celeron J4126 и Intel N5105. Они дешевле на пару тысяч рублей, но экономия вряд ли стоит тех тормозов, которые вы получите.



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