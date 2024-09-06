Обзор робота-пылесоса Dreame D10 Plus Gen 2: надежный помощник в уборке для ленивых

Георгий
Dreame D10 Plus Gen 2

В чем недостаток обычных моделей роботов-пылесосов? Если площадь уборки большая, то их часто нужно обслуживать — освобождать пылесборник. Эту проблему решают модели со станцией самоочистки. Мы как раз протестировали новинку из этой категории — Dreame D10 Plus второго поколения. Чем удивил? Качественной уборкой, удобным приложением и возможностью забыть об обслуживании устройства на длительный период времени.

Комплектация и дизайн

Начинаем с комплекта поставки. В коробке: робот-пылесос, станция самоочистки, загребающая щетка, контейнер для воды с салфеткой, дополнительный мешок для пыли (один уже установлен в станцию самоочистки), кабель питания, инструмент для ухода и документация.

Dreame D10 Plus Gen 2

Ко мне на тест заехал Dreame D10 Plus второго поколения в белом цвете. На мой взгляд, это самая практичная расцветка, поскольку на светлом корпусе почти не видна пыль. Помимо этого, устройство белого цвета органичнее вписывается практически в любой интерьер.

Dreame D10 Plus Gen 2

Робот-пылесос выполнен в привычном форм-факторе «таблетка». На верхней поверхности расположились: башенка датчика LiDAR, две функциональные клавиши и откидная крышка отсека, в который производитель «спрятал» инструмент для очистки и пылесборник ёмкостью 400 мл.

Dreame D10 Plus Gen 2

На нижней поверхности размещены: пара колёс, направляющий ролик, загребающая щетка, датчики перепада высоты и основная щетка. К слову о последней, она полностью резиновая с плавающей конструкцией. Благодаря этому решению минимизируется наматывание длинных волос и спутывание шерсти, что особенно актуально для владельцев домашних животных.

Dreame D10 Plus Gen 2

Помимо всего вышеперечисленного, на нижней поверхности расположены крепления ёмкости для воды со сменной салфеткой. Объём резервуара составляет 150 мл. Во время уборки в случае необходимости швабра способна подниматься на 20 мм.

Dreame D10 Plus Gen 2

Станция самоочистки получила довольно лаконичное исполнение. Крышка сделана в форме «колпачка». Для доступа к пылесборнику станции нужно потянуть сверху за ручку и снять крышку. Внутри размещается сменный мешок объёмом 4 литра. По словам производителя, его должно хватить на 90 дней. Конечно же все зависит от площади помещений для уборки. В моем случае в ежедневном сценарии за две недели использования мешок еще далёк от заполнения.

Dreame D10 Plus Gen 2

Станция самоочистки также выполняет функцию зарядного дока. Кабель питания вставляется сзади. При желании его можно смотать на специальное крепление, чтобы провод не болтался по полу.

Приложение и функциональность

С подключением и первичной настройкой у пылесосов Dreame полный порядок. Весь процесс занимает около 5 минут и проходит в несколько последовательных этапов. Сканируем QR-код под крышкой, устанавливаем приложение и предоставляем доступ к Wi-Fi сети (нужна 2,4 ГГц). При необходимости понадобится создать учетную запись.

Приложение

Приложение полностью переведено на русский язык. На стартовом экране отображаются: уровень заряда, кнопки запуска уборки и возврата на станцию.

При переходе к устройству приложение показывает карту помещения. Здесь можно настроить виртуальные границы и запускать сценарии, например, уборка определенной зоны или комнаты. Робот-пылесос можно использовать в качестве «электровеника». Например, рассыпал крупу на кухне — выделил «участок поражения» и запустил уборку этой зоны. Робот подъедет и быстро все соберет.

Прложение

Также приложение позволяет настраивать параметры уборки: выбирать тип (сухая, влажная, совмещенная), силу всасывания и уровень подачи воды.

Помимо всего вышеперечисленного, в приложении есть функция уборки по расписанию, голосовые оповещения с поддержкой русского языка и оповещения о необходимости сменить расходники.

Алиса

Dreame D10 Plus поддерживает и голосовое управление. Для этого предусмотрена интеграция с Алисой. Предварительно нужно добавить устройство в приложение Умный Дом от Яндекса. Помимо Алисы, Dreame D10 Plus второго поколения поддерживает Siri, Google Home и Alexa.

Уборка

На первый проход помещения площадью 16 квадратных метров с построением карты у робота ушло 20 минут. Dreame D10 Plus второго поколения может преодолевать препятствия высотой 20 мм.

Робот-пылесос

Мощность всасывания составляет 6000 Па, а это выше на 2 кПа, чем у предыдущей версии. Робот позволяет переключаться между четырьмя режимами: тихий, стандарт, интенсивный и турбо. Таким образом можно подобрать оптимальный уровень под любое покрытие.

Робот-пылесос

Dreame D10 Plus второго поколения продемонстрировал качественную уборку. Робот хорошо справляется с сухой уборкой, а влажная позволяет удалять легкие пятна и поддерживать общую чистоту.

Робот-пылесос

Резиновая щетка отлично собирает шерсть и не спутывается. За две недели эксплуатации мне ни разу не пришлось применять комплектный инструмент для очистки.

Робот-пылесос

Отдельный кайф — обслуживание устройства. После уборки пылесборник робота автоматически освобождается при помощи станции самоочистки. С обычными моделями при ежедневном использовании мне приходится вытряхивать пылесборник в среднем один раз в два дня.

Робот-пылесос

За автономность в Dreame D10 Plus второго поколения отвечает встроенный аккумулятор на 5200 мАч. По словам производителя, полностью заряженной батареи должно хватить на уборку до 224 квадратных метра.

Что в итоге?

К выходу этого обзора стоимость Dreame D10 Plus второго поколения составляет 34 990 р. По итогу тестирования можно сделать вывод, что модель может стать отличным выбором на роль первого робота-пылесоса в доме непритязательных пользователей. Благодаря станции самоочистки можно будет забыть о процессе опорожнения пылесборника примерно на 90 дней.

В преимуществах Dreame D10 Plus второго поколения: достойная сборка, качественная уборка, простая настройка, удобное приложение и легкое обслуживание. Что касается недостатков, то здесь можно только отметить скромный резервуар для влажной уборки. Хотелось бы ёмкость побольше.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обзор робота-пылесоса Dreame D9 Max второго поколения: знает толк в уборке без заморочек
Обзор пылесоса Dreame U20: стильный и надежный помощник без проводов
Обзор пылесоса Dreame R20: флагман вертикального сегмента

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также