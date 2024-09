Обзор робота-пылесоса Dreame D10 Plus Gen 2: надежный помощник в уборке для ленивых

Комплектация и дизайн

Приложение и функциональность

Уборка

Что в итоге?

В чем недостаток обычных моделей роботов-пылесосов? Если площадь уборки большая, то их часто нужно обслуживать — освобождать пылесборник. Эту проблему решают модели со станцией самоочистки. Мы как раз протестировали новинку из этой категории — Dreame D10 Plus второго поколения. Чем удивил? Качественной уборкой, удобным приложением и возможностью забыть об обслуживании устройства на длительный период времени.Начинаем с комплекта поставки. В коробке: робот-пылесос, станция самоочистки, загребающая щетка, контейнер для воды с салфеткой, дополнительный мешок для пыли (один уже установлен в станцию самоочистки), кабель питания, инструмент для ухода и документация.Ко мне на тест заехал Dreame D10 Plus второго поколения в белом цвете. На мой взгляд, это самая практичная расцветка, поскольку на светлом корпусе почти не видна пыль. Помимо этого, устройство белого цвета органичнее вписывается практически в любой интерьер.Робот-пылесос выполнен в привычном форм-факторе «таблетка». На верхней поверхности расположились: башенка датчика LiDAR, две функциональные клавиши и откидная крышка отсека, в который производитель «спрятал» инструмент для очистки и пылесборник ёмкостью 400 мл.На нижней поверхности размещены: пара колёс, направляющий ролик, загребающая щетка, датчики перепада высоты и основная щетка. К слову о последней, она полностью резиновая с плавающей конструкцией. Благодаря этому решению минимизируется наматывание длинных волос и спутывание шерсти, что особенно актуально для владельцев домашних животных.Помимо всего вышеперечисленного, на нижней поверхности расположены крепления ёмкости для воды со сменной салфеткой. Объём резервуара составляет 150 мл. Во время уборки в случае необходимости швабра способна подниматься на 20 мм.Станция самоочистки получила довольно лаконичное исполнение. Крышка сделана в форме «колпачка». Для доступа к пылесборнику станции нужно потянуть сверху за ручку и снять крышку. Внутри размещается сменный мешок объёмом 4 литра. По словам производителя, его должно хватить на 90 дней. Конечно же все зависит от площади помещений для уборки. В моем случае в ежедневном сценарии за две недели использования мешок еще далёк от заполнения.Станция самоочистки также выполняет функцию зарядного дока. Кабель питания вставляется сзади. При желании его можно смотать на специальное крепление, чтобы провод не болтался по полу.С подключением и первичной настройкой у пылесосов Dreame полный порядок. Весь процесс занимает около 5 минут и проходит в несколько последовательных этапов. Сканируем QR-код под крышкой, устанавливаем приложение и предоставляем доступ к Wi-Fi сети (нужна 2,4 ГГц). При необходимости понадобится создать учетную запись.Приложение полностью переведено на русский язык. На стартовом экране отображаются: уровень заряда, кнопки запуска уборки и возврата на станцию.При переходе к устройству приложение показывает карту помещения. Здесь можно настроить виртуальные границы и запускать сценарии, например, уборка определенной зоны или комнаты. Робот-пылесос можно использовать в качестве «электровеника». Например, рассыпал крупу на кухне — выделил «участок поражения» и запустил уборку этой зоны. Робот подъедет и быстро все соберет.Также приложение позволяет настраивать параметры уборки: выбирать тип (сухая, влажная, совмещенная), силу всасывания и уровень подачи воды.Помимо всего вышеперечисленного, в приложении есть функция уборки по расписанию, голосовые оповещения с поддержкой русского языка и оповещения о необходимости сменить расходники.Dreame D10 Plus поддерживает и голосовое управление. Для этого предусмотрена интеграция с Алисой. Предварительно нужно добавить устройство в приложение Умный Дом от Яндекса. Помимо Алисы, Dreame D10 Plus второго поколения поддерживает Siri, Google Home и Alexa.На первый проход помещения площадью 16 квадратных метров с построением карты у робота ушло 20 минут. Dreame D10 Plus второго поколения может преодолевать препятствия высотой 20 мм.Мощность всасывания составляет 6000 Па, а это выше на 2 кПа, чем у предыдущей версии. Робот позволяет переключаться между четырьмя режимами: тихий, стандарт, интенсивный и турбо. Таким образом можно подобрать оптимальный уровень под любое покрытие.Dreame D10 Plus второго поколения продемонстрировал качественную уборку. Робот хорошо справляется с сухой уборкой, а влажная позволяет удалять легкие пятна и поддерживать общую чистоту.Резиновая щетка отлично собирает шерсть и не спутывается. За две недели эксплуатации мне ни разу не пришлось применять комплектный инструмент для очистки.Отдельный кайф — обслуживание устройства. После уборки пылесборник робота автоматически освобождается при помощи станции самоочистки. С обычными моделями при ежедневном использовании мне приходится вытряхивать пылесборник в среднем один раз в два дня.За автономность в Dreame D10 Plus второго поколения отвечает встроенный аккумулятор на 5200 мАч. По словам производителя, полностью заряженной батареи должно хватить на уборку до 224 квадратных метра.К выходу этого обзора стоимость Dreame D10 Plus второго поколения составляет 34 990 р. По итогу тестирования можно сделать вывод, что модель может стать отличным выбором на роль первого робота-пылесоса в доме непритязательных пользователей. Благодаря станции самоочистки можно будет забыть о процессе опорожнения пылесборника примерно на 90 дней.В преимуществах Dreame D10 Plus второго поколения: достойная сборка, качественная уборка, простая настройка, удобное приложение и легкое обслуживание. Что касается недостатков, то здесь можно только отметить скромный резервуар для влажной уборки. Хотелось бы ёмкость побольше.