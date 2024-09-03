Обзор робота-пылесоса Dreame D9 Max второго поколения: знает толк в уборке без заморочек

Продолжаем вас знакомить с новинками роботов-пылесосов. Мы протестировали Dreame D9 Max второго поколения с функцией влажной уборки. Чем запомнился этот малый? Конечно же качественной уборкой, удобным приложением и голосовым управлением. Также у него имеются и дополнительные приятные особенности, о которых по порядку и с подробностями мы рассказываем в нашем обзоре.
Комплектация и дизайнНачнем, пожалуй, с комплекта поставки. В коробке: робот-пылесос, зарядная док-станция, емкость для воды со съемной салфеткой и документация.
В нашем обзоре Dreame D9 Max второго поколения в черном цвете. Модель также доступна и в белой расцветке.
Робот-пылесос выполнен в привычном форм-факторе «таблетки». Сверху у него расположены клавиши включения и возврата на базу, башенка лазерного датчика LiDAR для навигации и откидная крышка отсека, в котором размещен пылесборник, инструмент для очистки и наклейка с QR-кодом для быстрой настройки.
Снизу робот-пылесос оснащается привычным набором деталей: парочка колес, рулевой ролик, зарядные контакты, загребающая щетка и датчики перепада высоты. Основная щетка резиновая с плавающим дизайном. Благодаря этому решению минимизируется спутывание волос и шерсти. В моем случае это особенно актуально, поскольку дома есть кошка и кот.
Габариты корпуса составляют 35 × 35 × 9,7 см, а вес — 3,8 кг. Ёмкость пылесборника составила 570 мл. Объем контейнера для воды — 235 мл.
Приложение и функциональностьПодключение проходит довольно быстро в несколько этапов и без лишних действий. Сканируем QR-код под крышкой и скачиваем фирменное приложение. Оно полностью переведено на русский язык.
Понадобится создать учетную запись в случае, если вы до этого не пользовались роботами-пылесосами Dreame. Далее в процессе настройки предоставляем все необходимые разрешения и устройство подключается к сети. Весь процесс занял около 5 минут.
В главном окне приложения отображается уровень заряда и состояние робота. При переходе к устройству появляется карта помещения — здесь можно настраивать виртуальные границы и запускать сценарии, например, уборка определенной зоны или комнаты.
Есть функция голосового оповещения с поддержкой русского языка. Также имеется возможность настраивать уборку по расписанию.
Для голосового управления Dreame D9 Max второго поколения поддерживает интеграцию с Алисой. Для этого нужно добавить устройство в приложении Умный Дом от Яндекса.
Помимо Алисы, Dreame D9 Max второго поколения поддерживает Siri, Google Home и Alexa.
Уборка и обслуживаниеПервый проход помещения площадью 16 квадратных метров с построением карты занял 26 минут. Робот довольно точно изучил все объекты. За картографирование и объезд препятствий отвечает технология Pathfinder. Она позволяет устранять случайные движения, ненужные удары преодолевать препятствия высотой 20 мм, а также обнаруживает края лестницы, чтобы избежать падения.
Dreame D9 Max второго поколения использует систему всасывания Vormax, которая обеспечивает силу 6000 Па. Робот-пылесос предлагает четыре уровня работы. Таким образом поддерживается хорошая производительность на разных типах поверхности, например, ковры или ламинат.
Робот-пылесос демонстрирует высокий уровень качества уборки. Устройство хорошо справляется с сухим мусором и способно оттереть легкие пятна.
Резиновая щетка отлично показала себя в двухнедельной эксплуатации с ежедневной оборкой. За прошедшее время спутываний не образовалось, а это очень достойный показатель, учитывая двух животных в доме.
Обслуживание устройства после уборки довольно простое. Я вытряхивал пылесборник в среднем один раз в два дня и примерно также пополнял контейнер с водой.
АвтономностьАвтономную работу Dreame D9 Max второго поколения обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Производитель заявляет, что полностью заряженной батареи хватит на уборку до 224 квадратных метра.
Что в итоге
На момент публикации стоимость Dreame D9 Max второго поколения составляет 24 990 рублей. Это простое в использовании устройство станет отличным выбором для пользователей, которые подбирают свой первый робот-пылесос.
В преимущества устройства записываем:
- качественную сухую и наличие влажной уборки
- простую настройку и эксплуатацию
- поддержку Алисы
- легкое обслуживание
- щетку, которая предотвращает спутывание
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