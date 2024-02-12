Обзор Dreame H12 Pro. Никогда влажная уборка не была настолько быстрой

Комплектация и дизайн

Уборка, функции, автономность

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Характеристики Dreame H12 Pro:

Тип: Моющие беспроводные пылесосы

Особенности: Сухая и влажная уборка, Сушка щетки горячим воздухом, Уборка без слепых зон, Три режима работы, Усовершенствованный контейнер для чистой воды, Функция самоочистки

Тип уборки: Сухая, Влажная

Время автономной работы: 35 мин

Мощность: 300 Вт

Габариты: 110х30х29 см

Ёмкость аккумулятора: 4000 мАч

Максимальная мощность всасывания: 16 кПа

Количество режимов уборки: 3

Время зарядки: 180 мин

Объем контейнера для чистой воды: 0,9 л

Объем контейнера для грязной воды: 0,7 л

Минимальный уровень шума: 72 дБ

Режимы работы: Автоматический, Ультра-режим, Режим всасывания

Тип щетки: Edge-Cleaning Brush Roller

Двигатель: Бесщеточный

Система фильтрации: HEPA-фильтр

Дисплей: LED-дисплей

Подсказки: Есть

Датчик пыли: Есть

Режим самоочистки: Есть

Количество насадок: 1

Вес: 4,9 кг

В современных реалиях никто не хочет тратить наш самый бесценный ресурс, время, на всякие бытовые вещи, такие как уборка. Однако поддерживать чистоту в доме всё же надо, поскольку от этого фактора зависит довольно многое — от нашего физического самочувствия до эмоционального восприятия всего вокруг. Конечно же, можно поручить часть этих задач по уборке роботам-пылесосам, но иногда приходится самостоятельно разбираться с грязью и мыть полы. Особенно часто с этим сталкиваются те, у кого есть дети, животные или огромное желание готовить.Готов поспорить, что ни один владелец робота-пылесоса не запускает его, чтобы смыть пролитый на паркет кофе или рассыпанную муку. Вместо этого, мы все хватаемся за тряпочки и начинаем убираться вручную. Я сам несколько раз попадал в аналогичную ситуацию, пока не попробовал моющий пылесос Dreame H12 Pro. Если коротко, то я до этого вообще не понимал, для чего в принципе существует эта категория девайсов. Однако спустя несколько недель использования я осознал, что это одно из самых ярких (приятных) открытий в 2024 году. Ну а теперь приступим к полноценному обзору.Так уж сложилось в последние годы, что для многих знакомство с гаджетами происходит именно в момент распаковки. Сегодня мало кто ходит по залам крупных магазинов, выбирая себе девайс с витрины. Поэтому каждый бренд просто обязан продумать все тонкости анбоксинга своих продуктов, чтобы они оставили у покупателя только позитивные эмоции.В день Х я получил обычную коричневую коробку с логотипом Dreame и написанной на ней моделью пылесоса. Кстати, весила она почти под 10 кг. Уже позже я понял, что это всего лишь транспортировочная упаковка, а основной анбоксинг ждёт меня впереди.Коробка от Dreame H12 Pro выглядит довольно премиально, но при этом минималистично. Тут нет никаких аляповатых элементов или кричащих надписей кислотного цвета. Только название модели, сплошной чёрный фон и несколько изображений самого девайса. Внутри — всё как подобает флагманскому устройству с максимальной комплектацией.Верхний этаж коробки занимает ручка (да, он тут съёмная), основание пылесоса и первая коробка с аксессуарами. Под ними находится зарядная станция и ещё несколько картонных боксов для фиксации всех компонентов.Собирается всё настолько просто, что с этим моющим пылесосом разберётся даже ребёнок. Даже в инструкцию смотреть не пришлось. Я просто вставил ручку в основание и установил всё это на базу, попутно снимая заглушки и лишние наклейки.Никакие фотографии не способны передать, насколько круто он выглядит вживую. Разумеется, у меня уже были вертикальные (и не только) пылесосы, но моющий появился впервые. Он смотрится намного солиднее и ощущается более монолитным. Я бы даже сказал, что это «пылик на стероидах», поскольку обычные вертикальные пылесосы на фоне Dreame H12 Pro кажутся слишком «дохлыми». Такой девайс даже не хочется прятать где-то в кладовке или в забытом углу коридора, наоборот, он должен стоять в гостиной. Благодаря лаконичному дизайну и чёрной расцветке с несколькими прозрачными элементами этот пылесос отлично впишется в интерьер любой комнаты.Несмотря на весь свой минимализм, сам Dreame H12 Pro весит солидные 4,9 кг. Поначалу эта цифра может напугать, но тут важно понимать, что нагрузка распределяется далеко не так, как в обычных вертикальных пылесосах. Во время уборки вы вообще не будете ощущать его вес.Заявленная мощность всасывания составляет 16 000 Па. Это просто шикарный показатель для любого девайса из разряда устройств для уборки. Чтобы вы понимали, он способен оттереть даже въевшуюся в кафель грязь, попутно собирая любой мелкий мусор и шерсть животных. Без подзарядки пылесос способен проработать до 35 минут, но этого вполне хватит, чтобы убраться в квартире площадью 100-120 кв. м. Также стоит отметить, что фактическое время автономной работы будет зависеть от режима и сложности уборки.Небольшая предыстория: обзор моющего пылесоса Dreame H12 Pro по счастливой случайности совпал с моментом, когда я сдал все ковры в клининговый сервис на несколько дней. Получив девайс я понял, что у меня есть возможность хорошенько изучить его не на маленьком участке кухни или коридора, как это обычно бывает в большинстве видеообзоров. Я буквально устроил ему хард-тест на выносливость на 60 кв. м. с кучей мебели и техники. Вдобавок в паре метров от нашего дома идёт строительство высотки, соответственно, ежедневно в моей квартире осаждается несколько миллиметров пыли. Спойлер: я сам не ожидал, что мотор, ролик и батарея выдержат такие стрессовые ситуации, а от ковров, видимо, мне придётся окончательно избавиться.Инженеры Dreame заслуживают уважения за то, что сделали влажную уборку менее рутинной. С таким аппаратом можно смело забыть про вёдра, тряпки, швабры и неоднократные походы в ванную для смены воды. Весь процесс проходит в три этапа: заливаем воду, водим по полам, возвращаем на станцию. Даже чистить его не надо — достаточно одной кнопкой запустить самоочистку, после чего Dreame H12 Pro ещё и роликовую щётку высушит горячим воздухом, чтобы она не пахла плесенью и на ней не образовался грибок.Всё управление вынесено на ручку. Тут всего три кнопки: включение/выключение, смена режима уборки, самоочистка. Чтобы начать уборку, достаточно отстегнуть задний бак, залить в него чистую воду, вставить его на место, опустить ручку на 45 градусов и нажать на кнопку. Первый раз было немного непривычно, поскольку пылесос буквально потянул меня за собой через половину комнаты, но я быстро приноровился к настолько мощной вещице.По умолчанию выставлен автоматический режим, который подбирает мощность под степень загрязнённости и покрытие. Для особых случаев предусмотрен ультра-режим. Он способен оттереть даже засохшую грязь с паркета, ламината, кафеля или мраморной плитки. Третий режим отвечает за простое всасывание. Проще говоря, выполняет функцию обычного пылесоса, собирая пыль, волосы и прочий мусор, но при этом не подаёт воду на ролик. За несколько недель использования я переключался с автоматики на другие режимы только для тестов. При регулярной уборке помещения вам вряд ли понадобятся дополнительные режимы, но приятно знать, что они могут подстраховать в случае необходимости.При включении также сразу активируется режим проговаривания — Dreame H12 Pro может вслух произносить статус работы, режим уборки, необходимость в зарядке или очистке. Из коробки «встроенный диктор» говорит на английском языке, но возле контейнера для чистой воды есть специальная кнопка, которая позволяет выбрать язык (русский тут тоже есть), задать громкость или вовсе выключить комментарии. В последнем сценарии вам придётся полностью полагаться на данные с дисплея, наполненность бака для грязной воды и собственную интуицию. Я оставил пылесос на минимальной громкости. Кстати, работает он практически бесшумно (средний показатель во время уборки 72 дБ).В верхней части основания расположен дисплей, который отображает уровень заряда, выбранный режим и таймер самоочистки/сушки ролика. Обычно он подсвечивается синим цветом, но периодически во время уборки кольцевые светодиоды становились красными. Это говорит о высокой степени загрязнённости участка. Вместе с этим пылесос начинает работать мощнее и шуметь громче.Жирнейший плюс этой модели — уборка без слепых зон. В Dreame это называют edge-to-edge (от края до края). Вы спокойно сможете помыть пол вдоль плинтуса или тумбы, не оставляя даже миллиметра пыли. За это отвечает специальная конструкция, где ролик идёт вровень с боковыми креплениями. Пока писал этот обзор, обратил внимание, что в некоторых моющих пылесосах от других вендоров до плинтуса остаётся целый сантиметр, а то и больше. Как результат — за ними приходится проходиться второй раз руками.Ещё понравилось, что после мойки Dreame H12 Pro полы практически моментально высыхают. Пылесос не оставляет за собой мокрый шлейф и тем более разводы. Отвечаю на главный бытовой вопрос — носки не становятся мокрыми, если пройтись по свежеубранному участку.В первый же день я решил немного похулиганить, рассыпав 50 гр муки и чёрного перца, чтобы проверить режим всасывания, а уже через неделю полы в квартире настолько отполировались, что я начал видеть в них своё отражение. Ну а если серьёзно, то с пролитым кофе, соусом, уличной грязью, мелким конфетти он справился просто отлично. Главное, что тут не приходится подолгу тереть, отжимать тряпки или бегать за чистой водой.Процесс самоочистки проходит довольно быстро, буквально за пару минут. А вот сушка ролика горячим воздухом длится час. Всё это время вы будете отдалённо слышать шум от фена, но он не настолько раздражающий, чтобы мешать сосредоточиться на мыслях или просмотре телевизора.По завершению очистки нужно снять контейнер с грязной водой, чтобы слить и промыть его. Кстати, там же есть HEPA-фильтр, который также нужно очистить от волос и прочего мусора.Также заметил, что если во время уборки перевести ручку в вертикальное положение, пылесос «встанет» на паузу. Достаточно обратно отпустить ручку на 45 градусов, чтобы продолжить процесс.Единственный нюанс, который стоит учитывать, если вы вдруг будете рассматривать такой девайс — короткий кабель от вертикальной парковки. Под него нужно выделить розетку, расположенную на высоте не более 1 м, или задействовать удлинитель. Но это, скорее, мои личные придирки.Никогда не думал, что мытьё полов может превратиться из самого нудного занятия в жизни в лёгкий и весёлый процесс. Причём в Dreame H12 Pro всё настолько продумано и автоматизированно, что никаких лишних движений вообще не требуется. Производителю удалось сделать не просто «умную швабру», а именно моющий пылесос, который пригоден как для влажной, так и для сухой уборки.В этом девайсе нет ничего лишнего. Он не раздаёт Wi-Fi и не синхронизирует никакие данные с облаками. С ним не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений. Всё очень схоже с уже знакомой многим концепцией Apple — «It’s just works». И это очень радует. Добавьте ко всему высокое качество сборки, шикарный дизайн, топовые материалы, компактную док-станцию и приемлемый прайс.Стоит ли моющий пылесос Dreame H12 Pro своих денег? В моём случае — однозначно да. С регулярной влажной уборкой (во всяком случае в зимний период с отоплением) дышать в квартире стало намного легче. Да, и в целом пересушенность в носу теперь ощущается реже, а вместе с ней почти пропала и тяжесть в голове.Если у вас преимущественно паркет, ламинат и кафель, а коврики занимают меньше пятой части от всего напольного покрытия, то вам несомненно стоит присмотреться к такому пылесосу. Особенно полезным он будет в семьях с детьми и домашними животными.