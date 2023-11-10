Dreame запустил распродажу в честь «Черной пятницы» — топовые модели со скидками

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Бренд Dreame объявил о распродаже в честь «Чёрной пятницы». В ней принимают участие робот-пылесос Dreamebot L10s Ultra, вертикальный флагманский пылесос R20, моющий пылесос H12 Core и фен Hair Glory. Все модели доступны со скидками.Робот-пылесос L10s Ultra освобождает пользователей от лишних забот. Он автоматически строит карту помещения с учетом препятствий благодаря встроенным датчикам LiDAR и RGB-камере. Мощность всасывания составляет 5300 Па поэтому пылесос справляется с крошками, волосами и шерстью домашних животных. Для влажной уборки используются две вращающиеся швабры, способные отмыть даже липкие пятна. Ёмкость резервуара составляет 2,5 л, чего хватит для уборки целой квартиры.Главным преимуществом Dreame L10s Ultra является станция самоочистки. После окончания уборки пылесос подъедет к док-станции, опустошит пылесборник, а также вымоет и высушит швабры для предотвращения неприятного запаха.Флагманский беспроводной вертикальный пылесос Dreame R20 имеет в комплекте соответствующие насадки как для напольных покрытий, так и для уборки мягкой мебели от шерсти животных.Стандартная универсальная щетка оснащена синей подсветкой, а яркий LED-дисплей отображает текущий режим уборки, степень загрязнения, оставшийся заряд батареи и другую информацию. Скорость вращения двигателя достигает 150 тысяч оборотов в минуту, а мощность всасывания составляет 190 аэроватт, чего хватит для уборки не только пыли, но и крупного мусора. Емкость аккумулятора составляет 2900 мАч, что позволяет пылесосу непрерывно работать до 90 минут в стандартном режиме.Dreame H12 Core представляет собой вертикальный беспроводной моющий пылесос с режимом самоочистки. Роликовая щетка крутится со скоростью 540 оборотов в минуту, что позволяет ей эффективно очищать любые загрязнения. Ёмкость резервуара для чистой воды составляет 900 мл, а для грязной — 500 мл. Щётка автоматически очистится и промоется на док-станции. Заряда хватит на 25 минут непрерывной уборки — за это время можно без труда очистить квартиру от загрязнений, в том числе липких пятен.Компания Dreame специализируется не только на пылесосах, но и на другой технике для дома. Высокоскоростной фен Hair Glory способен производить до 300 млн анионов, чтобы волосы оставались здоровыми и упругими. Он позволяет быстро сушить волосы не за счет высокой температуры, а благодаря мощному воздушному потоку, что благотворно сказывается на здоровье волос. Пользоваться Dreame Hair Glory удобно и комфортно. Масса устройства всего 345 граммов, поэтому во время укладки руки уставать не будут. Есть две расцветки — белая и розовое золото.С 7 по 27 ноября приобрести технику для дома от Dreame можно со скидками в честь «Чёрной пятницы». Устройства можно приобрести на официальном сайте Dreame, в «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарке», DNS и других магазинах по следующим ценам:● Dreame L10s Ultra — 79 990 рублей (89 990 рублей без скидки)● Dreame R20 — 32 990 рублей (39 990 рублей без скидки)● Dreame H12 Core — 22 990 рублей (26 990 рублей без скидки)● Dreame Hair Glory — 9 990 рублей (11 990 рублей без скидки)