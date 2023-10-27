Обзор смартфона HUAWEI nova Y71: доступный монстр автономности с приятным дизайном

Дизайн

Экран

Интеллектуальное затемнение экрана — автоматически регулирует уровень яркости в зависимости от окружающего освещения.

Технология светящегося экрана — снижает яркость и цветовую температуру в темное время суток.

Режим электронной книги — экран становится черно-белым, таким образом можно читать в течение длительного времени, не испытывая дискомфорта.

Производительность и звук

Программное обеспечение и экосистемные функции

Сделать скриншот всего экрана — коснитесь дважды костяшкой экрана

Сделать длинный скриншот — нужно начертить костяшкой на экране букву S

Сделать скриншот части экрана — нужна прикоснуться к экрану костяшкой и удерживать, а затем обвести область экрана для её скриншота

Камеры

Автономность

Итоги

Серия HUAWEI nova Y — это сочетания интересных технологий и приятного дизайна в категории доступных смартфонов. Устройство из этого модельного ряда ориентированы на молодых пользователей. Нам удалось ознакомиться с HUAWEI nova Y71 — этот гаджет получил очень большую батарею с поддержкой быстрой зарядки, 6,75-дюймовый экран, хороший запас памяти и камеру на 48 МП. Из нашего обзора вы узнаете обо всем с подробностями.В качестве отправной точки уделим немного внимания комплектации. В коробке вы найдете: смартфон, зарядное устройство, кабель USB-С, инструмент для извлечения карт и документацию.Смартфон доступен в двух расцветках — черный и золотистый. Пластиковая спинка HUAWEI nova Y71 получила так называемый эффект звездного напыления. Другими словами она всячески переливается под лучами яркого света. Выглядит такой эффект впечатляюще. На задней поверхности в левом верхнем углу расположился аккуратный блок основной камеры с вертикальной компоновкой объективов.Края спинки и торцы закруглены. Благодаря этому смартфон приятно лежит в руке. На левой грани расположен комбинированный слот для симки и карточки памяти microSD объемом до 512 ГБ. Физические элементы управления производитель разместил на правой грани. Здесь качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца. Клавиши нажимаются с легкой упругостью и сопровождаются мягким щелчком.На нижнем торце расположились 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры (это уже редкость в 2023 году), порт USB-С и отверстия микрофона и динамика. Габариты устройства составляют 168,3 × 77,7 × 8,98 мм, а вес — 199 г. Влагозащиты у корпуса нет.HUAWEI nova Y71 оснащается 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с довольно тонкими рамками по бокам и сверху. Полезная площадь экрана составляет 90,26%. Разрешение — 1600 × 720.Для снижения нагрузки на зрение дисплей HUAWEI nova Y71 получил поддержку сразу нескольких технологий:Также стоит отметить, что дисплей HUAWEI nova Y71 поддерживает технологию касания по 10 точкам. Она обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами. Эта технология будет особенно заметна и полезна в динамичных шутерах.В целом экран смартфона обеспечивает довольно естественную и приятную цветопередачу. У него хорошие углы обзора, а запаса яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице.Смартфон работает на 14-нм процессоре Kirin 710A. В бенчмарке AnTuTu он набирает 130 000 баллов.HUAWEI nova Y71 получил достойный для своего ценового диапазона запас памяти. В смартфоне остановлено 8 ГБ ОЗУ и накопитель ёмкостью 128 ГБ. Что касается хранилища, такой объем позволяет до 170 эпизодов сериала, 20 000 музыкальных композиций и более 60 фильмов в высоком качестве. Также стоит отметить, что есть возможность расширения памяти с помощью карточек microSD ёмкостью до 512 ГБ.Смартфон получил поддержку технологии HUAWEI SuperSound. Она обеспечивает глубокий бас, четкие средние частоты, улучшенный динамический диапазон, а также в целом объемное звучание.Есть поддержка FM-радио. Для его работы к смартфону необходимо подключить проводную гарнитуру.Режим «Вечеринка» позволяет воспроизводить одну композицию на разных смартфонах. Эта возможность отлично подойдет для веселья в компании на открытом воздухе, когда под рукой не оказалось портативной колонки.Помимо всего вышеперечисленного, стоит отметить виртуальную систему объемного звучания 9.1. Она максимально раскрывается при просмотре фильмов и сериалов — создается легкий эффект присутствия.В качестве программной платформы смартфон получил операционную систему EMUI 12. Визуально она довольно лаконичная, но в то же время очень функциональная. Расскажем о её главных функциях.На смартфоне предустановлено приложение HUAWEI MeeTime. Оно поддерживает передачу вызовов MeeTime на устройство HUAWEI Vision, чтобы общаться с помощью его камеры, экрана и динамиков. Приложение предоставляет доступ к групповым вызовам численностью до 12 пользователей и видеопотоком в HD-качестве с высокой частотой смены кадров.Смартфон HUAWEI nova Y71 поддерживает жесты управления костяшками пальцев:Интерфейс EMUI 12 в HUAWEI nova Y71 получил полностью переработанный центр управления, который позволяет взаимодействовать с несколькими устройствами и управлять ими. Для подключения другого гаджета достаточно просто перетащить его значок в интерфейсе «Суперустройства».К примеру, для воспроизведения видео на устройстве HUAWEI Vision перетащите его значок на смартфон. После этого сразу запустится проекция ролика.Конечно же пользовательский опыт не мог обойтись без HUAWEI AppGallery. Это фирменный магазин приложений, в котором можно найти все самые популярные игры и программы.Смартфон получил тыльную камеру из трех датчиков с функциями улучшения при помощи искусственного интеллекта. В систему вошли: основной сенсор на 48 МП со светосилой f/1.8, ультраширик на 5 МП с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельный датчик глубины.Основная камера способна выдавать снимки с высокой детализацией при дневном освещении. Помимо этого, HUAWEI nova Y71 обеспечивает естественную цветопередачу.Смартфон оснащается фронтальной камерой на 8 МП. Она поддерживает функцию портретов. Для этого алгоритмы постобработки аккуратно размывают фон. Также имеется поддержка функций бьютификации. Встроенные алгоритмы распознают пол и подбирают специальные эффекты, которые скрывают различные дефекты кожи.Помимо всего вышеперечисленного, обе камеры поддерживают технологию HDR-подсветки. Она позволяет запечатлеть больше деталей в самых темных и светлых областях кадра.Автономную работу HUAWEI nova Y71 обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Полностью заряженная батарея позволяет смартфону проработать до двух суток в размеренном повседневном сценарии.В смартфоне предусмотрена улучшенная система оптимизации энергопотребления. Она способна распознавать и отключать некоторые не особо важные приложения в целях продления времени автономной работы. При снижении заряда до 5% активируется режим энергосбережения, который позволяет устройству проработать до 12 часов в режиме ожидания, чтобы им можно было воспользоваться в экстренных случаях.HUAWEI nova Y71 можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. На выходе он обеспечивает мощность 5 Вт. Таким образом при необходимости можно подзарядить в дороге смарт-часы или наушники.Аккумулятор поддерживает быструю зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Заряда в течение 10 минут хватит на воспроизведение 3 часов видео. При этом стоит отметить, что процесс зарядки безопасен. Для этого имеется 13 уровней защиты.HUAWEI nova Y71 — смартфон из доступного сегмента, который определенно заслуживает внимания. В числе преимуществ устройства: большой экран, приятный дизайн, хороший звук, поддержка экосистемных функций бренда, основная камера на 48 МП и аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой и обратной зарядки. Также стоит отметить наличие разъема 3,5 мм для проводных наушников и слот расширения памяти с поддержкой карточек до 512 ГБ. Среди недостатков возможно только выделить отсутствие влагозащиты и заметный подбородок, но это уже скорее закономерности для смартфонов из доступной категории.