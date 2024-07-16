Обзор электронной книги PocketBook 618 Basic Lux 4, или Стоит ли вообще связываться с бюджетными ридерами

За последние полгода на iGuides.ru вышла пара обзоров ридеров PocketBook. Первая статья посвящена PocketBook 634 Verse Pro, продвинутой 6-дюймовой модели с защитой от воды. Во втором тексте речь идет о PocketBook 734C InkPad Color 2, модели с большим — 7,8 дюйма — цветным экраном. Оба эти устройства можно назвать флагманскими. А у флагманов, как это обычно и бывает, все в порядке и с характеристиками, и с дизайном, и с качеством. Другое дело — бюджетные устройства: там возможны нюансы. Чтобы понять, что творится в нижнем сегменте рынка читалок, мы решили протестировать PocketBook 618 Basic Lux 4. Стоит этот девайс 14 тысяч рублей. На сегодняшний он день является самым доступным в линейке PocketBook. Будем разбираться — что разработчики выпилили в погоне за экономией, а что оставили. И вообще посмотрим — можно ли связываться с бюджетными ридерами, или же лучше подкопить денег (взять кредит, продать почку самокат и т. д.) и купить дорогую модель.







Характеристики





Дисплей: сенсорный, 6 дюймов, E Ink Carta, 1024×758 точек, 16 градаций серого

Процессор: 2 ядра, 1 ГГц

Оперативная память: 512 Мб

Встроенная память: 8 Гб

Батарея: 1 300 мАч

Беспроводная связь: Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Подключение: MicroUSB

Форматы книг: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB (DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT

Материал корпуса: пластик

Цвет: черный

Габариты: 156×108×7 мм

Вес: 155 г

Если оценивать PocketBook 618 Basic Lux 4 в отрыве от других ридеров, то ощущения скорее позитивные. Вполне симпатичное ладненькое устройство. Оно легкое (в районе 155 г), рамки вокруг экрана узкие, бархатистое покрытие корпуса приятное. К качеству сборки, опять же, нет никаких вопросов — щелочки между панелями равномерные, при сжатии корпус не хрустит. В общем, бюджетность особо и не чувствуется.Но если сравнить 618-й с тем же PocketBook 634 Verse Pro, все уже не так радужно: внешность героя данного обзора кажется чутка устаревшей. Что, впрочем, неудивительно: этот дизайн в «Покетах» используется еще со времен модели 616, выпущенной в лохматом 2018 году. С другой стороны, винить в этом PocketBook нельзя. Для рынка ридеров такой подход является абсолютной нормой. Те же Kindle взять — они едва ли не десятилетиями не меняются, да и в Onyx трудятся крайне консервативные дизайнеры.Поэтому по поводу чересчур… классического дизайна переживать не стоит. Да, существуют более интересные внешне ридеры PocketBook. Но они и заметно дороже. Например, упомянутый выше PocketBook 634 Verse Pro стоит 20 тысяч рублей (при этом он, к слову, еще и на 30 г тяжелее).В плане эргономики и удобства управления PocketBook 618 Basic Lux 4 можно назвать эталонным ридером — может, в линейке PocketBook, а может и на рынке в целом. Дело в том, что в этой модели достаточно крупные кнопки перелистывания страниц — они заметно больше, чем у того же PocketBook 634 Verse Pro, а также всех остальных моделей бренда. Чем крупнее кнопки — тем они, как нетрудно догадаться, удобнее.Здесь же стоит добавить, что в современных сенсорных читалках физических клавиш, как правило, нет вообще. На этом фоне ребята-разработчики из PocketBook выглядят большими молодцами.И да, экран у PocketBook 618 Basic Lux 4 сенсорный. Так что перелистывать страницы можно и с него. Тут уж кому как больше нравится. С экрана же предлагается и управлять устройством, хотя некоторые ключевые функции в настройках можно «повесить» и на длинное нажатие физических кнопок.Ну и еще раз добавим, что ридер очень тоненький и легонький, он не способен утомить руку. 155 г — это действительно немного, существуют и 200-граммовый ридеры формата «6 дюймов».Итого: и с эргономикой у PocketBook 618 Basic Lux 4 все более чем достойно. В этом плане он не просто не уступает более дорогим моделям, но даже выигрывает у них.Хотелось написать, что экран у PocketBook 618 Basic Lux 4 типичный для бюджетных устройств, но нет. Дело в том, что недавно у Onyx вышла модель ценой в те же 14 тысяч рублей, и она оснащена экраном E Ink Carta с разрешением 800×600 точек. Мы думали, что такие дисплеи безбожно устарели еще года три назад, и в ридерах больше никогда не появятся. Но, как видите, прогнозы не подтвердились. Так вот: у PocketBook 618 Basic Lux 4 куда более качественный экран. Он тоже 6-дюймвый, и тоже выполнен по технологии E Ink Carta, но разрешение составляет 1024×758 точек. Как следствие, шрифты получаются не рыхлыми, а вполне себе четкими. Читать с устройства приятно, изображение на экране мало отличается от бумаги. Разумеется, у более дорогих 6-дюймовых моделей дисплеи еще лучше, но и этот очень хорош.Что до подсветки, то она в PocketBook 618 Basic Lux 4 обычная белая — регулировка цветовой температуры не предусмотрена. И, кажется, это самое заметное отличие данной модели от более дорогих (если не считать факультативных опций, не связанных с чтением, — вроде защиты от воды и поддержки аудио).И потом, давайте положим руку на сердце и признаемся: без этой самой регулировки цветовой температуры запросто можно прожить. Да, кто-то сию функцию наверняка обожает, но не большинство пользователей ридеров. Белой подсветки вполне достаточно, тем более что она равномерная и не раздражает глаза.Самое интересное, что никаких значительных отличий в софте между PocketBook 618 Basic Lux 4 и условным PocketBook 743G InkPad 4 (флагманский ридер за 30 тысяч с копейками) и нет. Количество поддерживаемых форматов книг одинаково и превышает 20 штук, браузеры одинаковые, есть сервис PocketBook Cloud для букшеринга (синхронизации книг между разными устройствами), предусмотрены словари для перевода выделенных в тексте слов, имеется масса настроек для текста, присутствует темная тема и так далее.В общем, в бюджетной модели наблюдается полный софтовый фарш — что несколько удивляет. Просто мы привыкли к тому, что условный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 куда интереснее в плане программных фишек, чем какой-нибудь бюджетный Samsung Galaxy A15. С «Покетами» все не так: недорогие модели предлагают тот же широченный набор опций, связанных с комфортом чтения, что и флагманские.И да, вот еще что. Нередко производители «забивают» на свои бюджетные модели гаджетов и не выпускают для них обновления прошивки. Но PocketBook — не тот случай: для 618-го апдейты выходят.Тут мы собрали еще несколько фактиков, которые стоит узнать перед покупкой PocketBook 618 Basic Lux 4.. В модели есть поддержка MicroSD, и это, наверное, хорошо, так как «тяжелых» PDF’ок никто не отменял. Встроенной памяти 8 Гб, из которых доступно 7,5, так что флешка может пригодиться. Кстати, в топовых моделях PocketBook слоты для карточек, как правило, отсутствуют.. Процессор тут двухъядерный гигагерцевый, а оперативной памяти 512 Мб. Вроде бы и мало, но не стоит забывать, что большинство «Покетов» (включая и 618-й) работают под управлением Linux. И это вам не Android: для Linux достаточно куда более слабого железа. Так что PocketBook 618 Basic Lux 4 по скорости работы вполне сравним с каким-нибудь Redmi среднего класса. Вполне нормальный уровень.. С батарейкой все типично для ридеров с E Ink: на месяц работы рассчитывать можно. Но, конечно, если регулярно задействовать Wi-Fi и выкрутить подсветку на самый-самый максимум, то будет поменьше. Впрочем, вряд ли кто-то будет так делать — и 50% яркости вполне достаточно.. Мы можем простить PocketBook 618 Basic Lux 4 не самый свежий дизайн и отсутствие регулировки цветовой температуры подсветки — все это мелочи. Но вот порт MicroUSB в 2024 году смотрится как-то совсем грустно. Неужели было трудно воткнуть сюда USB Type-C?Кому-то может показаться, что мы этим текстом агитируем покупать бюджетные читалки в целом и PocketBook 618 Basic Lux 4 в частности — мол, он стоит недорого и мало отличается от флагманов. Нет, все не совсем так, мы не агитируем. Безусловно, устройство получилось нестыдным, это факт. И оно не дешевое, а недорогое — между этими двумя словами, если что, большая разница. PocketBook 618 Basic Lux 4 штука качественная, приятная, и ее можно рекомендовать с чистой совестью.Но, конечно, добавив несколько тысяч рублей, реально получить куда более интересное устройство в плане дизайна и дополнительных функций. И не только: например, можно будет рассчитывать на более крупный экран и усиленный корпус с титановым шасси (как у того же PocketBook 743C InkPad 4). Стоит ли доплачивать — решайте сами. Но если денег не очень много, можно смело брать героя этого материала. Он отлично подходит для чтения книг — и, повторимся, ни разу не кажется ущербным.