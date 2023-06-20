Обзор робота-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner R2: купил и забыл об уборке

Комплектация и внешний вид

Уборка и приложение

Автономность

Технические характеристики

Цвет: белый

Емкость пылесборника: 0,4 л

Мощность всасывания: 2700 Па

Тип уборки: сухая и влажная

Датчики: сенсоры определения препятствий и лидар

Емкость для воды: 300 мл

Уровень шума: 65 дБ

Аккумулятор: 3200 мА·ч

Габариты: 342 × 342 × 94,5 мм

Вес: 2,6 кг

В качестве вывода

Робот-пылесос незаменимый помощник для дома и точка. Возможно, кому-то нравится тратить драгоценное время на рутинные занятия для поддержки чистоты, а я предпочитаю потратить его на интересные и приятные занятия, такие как чтение книг или просмотр сериалов.Протестировал HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 — это вторая модель роботов-пылесосов бренда. Устройство оснащается сканером лидар для составления точной карты помещения, у него надежная конструкция и достойная функциональность. Прибавьте к этому всему вполне доступный ценник, но давайте обо всем по порядку и с подробностями.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 поставляется в коробке белого цвета. В комплект, помимо робота, входят все необходимые аксессуары для уборки: зарядная док-станция, адаптер питания, съемная платформа с салфеткой для влажной уборки и документация. Вспомогательная и основная щетки уже вставлены в пылесос.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 выполнен в традиционном форм-факторе «таблетки». На верхней поверхности размещена башенка с лидар-сканером, а чуть выше расположились две кнопки запуска и возврата на базу. Клавиши приятно нажимаются, слегка утапливаясь в корпус.Спереди у пылесоса расположены три окошка дополнительных датчиков — они помогают лидару строить наиболее точную карту помещения и избегать препятствий.Сзади у HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 размещается комбинированный контейнер. В него собирается пыль и заливается вода для влажной уборки. Отсек для пыли оснащен HEPA-фильтром, который препятствует распространению собранной грязи из робота. Ёмкость для воды наполняется сверху — там для этого имеется резиновый клапан. Его нужно приподнять для наполнения.На левой стороне устройства, если так можно сказать по отношению к форм-фактору таблетки, расположена кнопка включения. Она выполнена в виде переключателя.На нижней поверхности HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 разместились: направляющее колесико, вспомогательная щетка для пыли из труднодоступных мест, два ведущих колеса, основная щетка-ролик и два контакта для зарядки. Также между колесами нанесена наклейка с QR-кодом, который используется для подключения робота к смартфону.Зарядная док-станция довольно компактная и не занимает много места. Сверху у неё имеется индикатор состояния с белым свечением. При необходимости можно свернуть излишки провода от адаптера питания и убрать его в соответствующий отсек, который расположен в док-станции снизу.Предварительная настройка HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 не занимает много времени. На все действия вам понадобится примерно 5 минут. Для начала нужно скачать фирменное приложение, зарегистрироваться в нем и выполнить все предложенные этапы. В ходе настройки вас попросят предоставить доступ к домашней сети Wi-Fi. Нужно иметь в виду, что устройство работает только в сетях 2,4 ГГц. 5 ГГц не поддерживается, поэтому на 5-гигагерцовых роутерах лучше создавать две сети. Большинство современных моделей маршрутизаторов поддерживают такую функциональность.После предварительной настройки приложение предлагает сделать автоматический запуск HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 — это необходимо для создания карты помещения. Этот процесс вместе с первой уборкой занял 15 минут (площадь небольшого помещения чуть более 32 квадратных метров). Последующая уборка с уже созданной картой прошла на 2 минуты быстрее.Приложение позволяет редактировать карту, зонировать помещение, выбирать области для уборки, отслеживать перемещения робота в реальном времени, создавать запретные зоны, которые устройство будет обходить. Последнее я использую для обозначения ковров с высоким ворсом. Помимо этого, можно задавать разные параметры для каждого помещения, в том числе мощность, сухую или влажную уборку, а также очередность.Также стоит отметить, что в приложении имеется возможность запуска уборки по расписанию. Есть режим «Не беспокоить» — он позволяет обозначить временные рамки, в течение которых уборка не будет запускаться, а голосовые оповещения будут отключены. К слову о последних, робот озвучивает основные действия на русском языке: запуск уборки, завершение, возврат на зарядную станцию и прочее. Громкость оповещений можно регулировать.Помимо всего вышеперечисленного, приложение позволяет обновлять прошивку устройства.Показатель максимальной мощности всасывания составляет 2700 Па. Робот-пылесос хорошо справляется с повседневными задачами по поддержанию чистоты в помещении. Качество уборки без нареканий. Также он без проблем справляется с извлечением пыли из труднодоступных мест, таких как углы и зазоры между мебелью и полом. Мощность регулируется автоматически в зависимости от типа убираемой поверхности, который робот определяет самостоятельно. Таким образом не расходуется чрезмерно запас автономной работы, а процесс уборки получается эффективным.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 способен преодолевать препятствия высотой до 2 см. В моем случае он отлично забирался на ковровое покрытие с коротким ворсом и обувной коврик возле входной двери.Автономную работу роботу-пылесосу обеспечивает встроенный аккумулятор 3200 мА·ч. Он способен зарядится от 0 до 100 процентов примерно за 5 часов. Полная зарядка обеспечивает около 100 часов непрерывной уборки. Впрочем, этот показатель сильно зависит от помещения и типа поверхности.По достижению низкого уровня заряда робот автоматически возвращается на зарядную станцию. В таком случае уборка будет продолжена, как только аккумулятор зарядится до 80 процентов.На момент публикации стоимость HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 в рамках специального предложения составляет 17 999 рублей. За эту стоимость можно получить устройство от известного бренда с приятным дизайном, качественной сборкой и достойной функциональностью. Со всеми основными задачами робот-пылесос справляется без нареканий, а каких-либо значимых недостатков я не выявил.Также эта модель доступна в HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus, в комплекте которой идет станция самоочистки. В рамках аналогичного специального предложения, которое действует с 6 июня по 17 июля его можно будет приобрести за 24 499 рублей. Это отличный вариант для ленивых пользователей, которые не хотят очищать пылесборник после 2-3 уборок (зависит от площади убираемого помещения и степени загрязнения).