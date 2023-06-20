Обзор робота-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner R2: купил и забыл об уборке

Георгий
HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Робот-пылесос незаменимый помощник для дома и точка. Возможно, кому-то нравится тратить драгоценное время на рутинные занятия для поддержки чистоты, а я предпочитаю потратить его на интересные и приятные занятия, такие как чтение книг или просмотр сериалов.

Протестировал HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 — это вторая модель роботов-пылесосов бренда. Устройство оснащается сканером лидар для составления точной карты помещения, у него надежная конструкция и достойная функциональность. Прибавьте к этому всему вполне доступный ценник, но давайте обо всем по порядку и с подробностями.

Комплектация и внешний вид

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 поставляется в коробке белого цвета. В комплект, помимо робота, входят все необходимые аксессуары для уборки: зарядная док-станция, адаптер питания, съемная платформа с салфеткой для влажной уборки и документация. Вспомогательная и основная щетки уже вставлены в пылесос.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 выполнен в традиционном форм-факторе «таблетки». На верхней поверхности размещена башенка с лидар-сканером, а чуть выше расположились две кнопки запуска и возврата на базу. Клавиши приятно нажимаются, слегка утапливаясь в корпус.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Спереди у пылесоса расположены три окошка дополнительных датчиков — они помогают лидару строить наиболее точную карту помещения и избегать препятствий.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Сзади у HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 размещается комбинированный контейнер. В него собирается пыль и заливается вода для влажной уборки. Отсек для пыли оснащен HEPA-фильтром, который препятствует распространению собранной грязи из робота. Ёмкость для воды наполняется сверху — там для этого имеется резиновый клапан. Его нужно приподнять для наполнения.
На левой стороне устройства, если так можно сказать по отношению к форм-фактору таблетки, расположена кнопка включения. Она выполнена в виде переключателя.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

На нижней поверхности HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 разместились: направляющее колесико, вспомогательная щетка для пыли из труднодоступных мест, два ведущих колеса, основная щетка-ролик и два контакта для зарядки. Также между колесами нанесена наклейка с QR-кодом, который используется для подключения робота к смартфону.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Зарядная док-станция довольно компактная и не занимает много места. Сверху у неё имеется индикатор состояния с белым свечением. При необходимости можно свернуть излишки провода от адаптера питания и убрать его в соответствующий отсек, который расположен в док-станции снизу.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Уборка и приложение

Предварительная настройка HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 не занимает много времени. На все действия вам понадобится примерно 5 минут. Для начала нужно скачать фирменное приложение, зарегистрироваться в нем и выполнить все предложенные этапы. В ходе настройки вас попросят предоставить доступ к домашней сети Wi-Fi. Нужно иметь в виду, что устройство работает только в сетях 2,4 ГГц. 5 ГГц не поддерживается, поэтому на 5-гигагерцовых роутерах лучше создавать две сети. Большинство современных моделей маршрутизаторов поддерживают такую функциональность.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

После предварительной настройки приложение предлагает сделать автоматический запуск HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 — это необходимо для создания карты помещения. Этот процесс вместе с первой уборкой занял 15 минут (площадь небольшого помещения чуть более 32 квадратных метров). Последующая уборка с уже созданной картой прошла на 2 минуты быстрее.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Приложение позволяет редактировать карту, зонировать помещение, выбирать области для уборки, отслеживать перемещения робота в реальном времени, создавать запретные зоны, которые устройство будет обходить. Последнее я использую для обозначения ковров с высоким ворсом. Помимо этого, можно задавать разные параметры для каждого помещения, в том числе мощность, сухую или влажную уборку, а также очередность.

Также стоит отметить, что в приложении имеется возможность запуска уборки по расписанию. Есть режим «Не беспокоить» — он позволяет обозначить временные рамки, в течение которых уборка не будет запускаться, а голосовые оповещения будут отключены. К слову о последних, робот озвучивает основные действия на русском языке: запуск уборки, завершение, возврат на зарядную станцию и прочее. Громкость оповещений можно регулировать.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Помимо всего вышеперечисленного, приложение позволяет обновлять прошивку устройства. 

Показатель максимальной мощности всасывания составляет 2700 Па. Робот-пылесос хорошо справляется с повседневными задачами по поддержанию чистоты в помещении. Качество уборки без нареканий. Также он без проблем справляется с извлечением пыли из труднодоступных мест, таких как углы и зазоры между мебелью и полом. Мощность регулируется автоматически в зависимости от типа убираемой поверхности, который робот определяет самостоятельно. Таким образом не расходуется чрезмерно запас автономной работы, а процесс уборки получается эффективным.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 способен преодолевать препятствия высотой до 2 см. В моем случае он отлично забирался на ковровое покрытие с коротким ворсом и обувной коврик возле входной двери.

Автономность

Автономную работу роботу-пылесосу обеспечивает встроенный аккумулятор 3200 мА·ч. Он способен зарядится от 0 до 100 процентов примерно за 5 часов. Полная зарядка обеспечивает около 100 часов непрерывной уборки. Впрочем, этот показатель сильно зависит от помещения и типа поверхности.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

По достижению низкого уровня заряда робот автоматически возвращается на зарядную станцию. В таком случае уборка будет продолжена, как только аккумулятор зарядится до 80 процентов.

Технические характеристики

  • Цвет: белый
  • Емкость пылесборника: 0,4 л
  • Мощность всасывания: 2700 Па
  • Тип уборки: сухая и влажная
  • Датчики: сенсоры определения препятствий и лидар
  • Емкость для воды: 300 мл
  • Уровень шума: 65 дБ
  • Аккумулятор: 3200 мА·ч
  • Габариты: 342 × 342 × 94,5 мм
  • Вес: 2,6 кг

В качестве вывода

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

На момент публикации стоимость HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 в рамках специального предложения составляет 17 999 рублей. За эту стоимость можно получить устройство от известного бренда с приятным дизайном, качественной сборкой и достойной функциональностью. Со всеми основными задачами робот-пылесос справляется без нареканий, а каких-либо значимых недостатков я не выявил.

Также эта модель доступна в HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus, в комплекте которой идет станция самоочистки. В рамках аналогичного специального предложения, которое действует с 6 июня по 17 июля его можно будет приобрести за 24 499 рублей. Это отличный вариант для ленивых пользователей, которые не хотят очищать пылесборник после 2-3 уборок (зависит от площади убираемого помещения и степени загрязнения).
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Комментарии

+33
sergey ivanov
Позавчера купил модель Robot Cleaner R2 Plus (со станцией очистки), а вчера сдал этого робота обратно в магазин.1. Робот, вопреки ожиданиям и обещаниям производителя, не взаимодействует с приложением Honor Choice, а следовательно, не интегрируется в умный дом Яндекса. Работает лишь с Robot Sweeper; идиотизм — по нашему времени и за такой прайс не иметь интеграции ни с одной системой умного дома;2. Несмотря на лидар и развитую систему дополнительных датчиков, какой-то туповатый — тычется во все стены и углы как слепой кутёнок, а в собачью поилку вообще долбился как дятел, расплёскивая воду и пихая перед собой — его пришлось оттаскивать;3. Станция очистки засасывает пыль с робота в собственный ОДНОРАЗОВЫЙ мешок, которые ещё и нигде не продаются (в комплекте один), а аналоги стоят 300-400 руб. Мешка, судя по первому проходу робота, хватит на неделю.В общем сомнительная фигня у Хонора получилась. Я взял на замену Tefal, который прекрасно работает и с Алисой, и с Сири, и в целом во время уборки ведёт себя адекватней.
3 минуты назад
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