Первый взгляд на Zenless Zone Zero: залипаем или скипаем?

Артем
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Zenless Zone Zero (ZZZ) от создателей «Геншина» и «Хонкай» ждали с 2022 года. Разработчики обильно вкидывали в сеть ролики и арты анимешных персонажей, а игроки, прорвавшиеся на бета-тест, изучили каждый байт доступной (на тот момент) информации. 4 июля долгожданный релиз состоялся, кавайные девочки официально перебрались на мобилочки, ПК и PS5, а вместе с ними подтянулось до полусотни миллионов игроков. Кому стоит тратить время на игрушку и стоит ли вообще? Рассказываю о своих впечатлениях после первых пяти часов игры.

Начнем с того, что к гача-играм я не прикасался от слова вообще. Меня больше интересует сюжет и геймплей в чистом виде, поэтому никакого сравнения с Genshin Impact, Honkai: Star Rail и иже с ними, вы тут не найдете. Для таких же игровых мамонтов, как и я стоит пояснить, что такое «гача» и чем механика привлекает. 

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Это своего рода коллекционирование. На ближайшее сравнение напрашивается вселенная покемонов, только тут вместо карманных монстров мы собираем персонажей. Они различаются способностями, но нередко встречается и банальный рескин для разнообразия. Получить их можно в процессе прохождения, однако есть и такие, которых проще купить во внутриигровом сторе за денюжку. На этом и зарабатывают авторы, поскольку сама игра, как правило, бесплатна. 

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Чтобы подольше задержать игрока у дисплеев, разработчики подкидывают новые квесты, сезоны, персов, вооружение, способности. Короче делают все, чтобы интерес к проекту не угас.

В чем замес?

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На старте сюжет подается размыто. Некий город Нью-Эриду остался одним из немногих мест, уцелевших после глобальной катастрофы. На его поверхности то и дело возникают каверны, внутри которых обитают инферналы — бывшие люди и роботы, обращенные эфирным веществом в опасных монстров. Однако вместе с опасностями, хаотичные лабиринты наполнены ценными находками. Именно последнее и заставляет нырять во тьму игроков. Ну, и спасение заблудившихся вояк.

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Мы выбираем одного из двух «прокси» — персонажей, которые двигают основную историю. Брат с сестрой своего рода хакеры и специалисты по навигации внутри каверн. Они помогают наемникам не потеряться в пространстве, а те отстегивают им часть собранного лута. Так парочка зарабатывает на жизнь и развивает небольшой видеосалон. Как и полагается, однажды приключенцы ввязываются куда не следует, а на кого-то падает ярмо избранного и вот это вот все.

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История подается через катсцены, комиксные вставки и тонны строк диалогов. Причем их исполнение можно поставить в один ряд с полноценными аниме-блокбастерами, наполненными экшеном. Однако твердую пятерку за повествование не дает поставить нарушенное чувство меры, о чем я скажу позже.

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Что с графоном?

Проекты от miHoYo всегда задавали жару мобильным платформам и стали негласным бенчмарком для любителей поиграть на смартфонах. Однако если при запуске «Геншина» высока вероятность увидеть лаги и лесенки сразу на заставке, то в ZZZ с этим все куда лучше. Скорее всего положительно сказалось отсутствие открытого мира. В моем гаджете стоит проц Dimensity 8050, графика Mali-G77 MP9 и 12 ГБ оперативки. ZZZ запустилась на высоких настройках, но с небольшими фризами. Благо игра обладает гибкими опциями и, убрав сглаживание, снизив тени и эффекты объемного тумана, все пришло в норму. Линии стали неровными, но на небольшом экране заметно это не так сильно.

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Локации яркие и детализированные, особенно это касается закрытых помещений. На улицах встречаются снующие NPC с которыми можно поболтать, расставлены магазинчики и предметы для сбора. 

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Правила меняются, когда наступают сражения. На нас нападают до 3-4 противников, картинка сверкает эффектами, плюс на короткое время присоединяются напарники. Но даже при такой повышенной нагрузке счетчик кадров не проседает. Полагаю, причина в довольно скромных размерах арены, которая редко превышает 2-3 пробега. 

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В целом на данном этапе оптимизацию можно скорее похвалить, но помним, что, как и в Genshin Impact аппетиты игры могут со временем вырасти.

Как играется?

Самая главная и спорная часть Zenless Zone Zero. По сути игра делится на две фракции: экшен и болтовня. Основная локация представляется в виде общего хаба — видеосалон с выходом на улицу. Тут управляются наши родсвеннички-хакеры. Они получают задания для продвижения по сюжету или берут дополнительные квесты. 

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Выполняют поручения в кавернах наемники из группировки «Хитрые зайцы». На старте основных персонажей трое (+1 за предзагрузку). Пред сражением собирается стек из трех бойцов. Они же получают прибавку к уровню после победы. Со временем команда пополняется новыми напарниками (пока их 16), что дает пространство для тактики и стратегии, экипировка прокачивается, открываются новые навыки. 

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Если говорить о боевке, то ZZZ — это слешер. Присутствие на мобильных платформах не дают такого комбо-простора, как Devil May Cry или Bayonetta, но играется очень бодро. Есть обычная и усиленная атака, ульта, контратака, а призывать напарника можно прямо во время боя, что смотриться очень эффектно. Плюс разнообразие специальностей позволяет вести бой на расстоянии или медленно, но верно снести добрую част XP «танком». 

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Управление очень отзывчивое, что на сенсоре, что на геймпаде. Проще говоря, поход в каверны — самая сильная часть игры, если бы не одно «но»!

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Очень, ОЧЕНЬ много диалогов, а порой и бесполезного бектрекинга. Некоторые утверждают, что ZZZ — идеальна, если хочешь заглянуть в игру на 20-30 минут. Это не так. За последние 1,5 часа, по сюжетке в бой кидали всего два раза, а это от силы минуты три. Остальное — чтиво и выбор реплик, которые ни на что не влияют. 

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Понятное дело, разрабы хотят дольше держать игрока в онлайне, но такие длительные промежутки нещадно руинят всю динамику. При этом сама история и сюжетные повороты увлекают, но их обилие превращает ZZZ в какой-то текстовый кликер, который даже на перемотке начинает душить.

Для кого все это?

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Определенно не для тех, кто ограничен во времени. Наверняка Zenless Zone Zero понравится любителям окунуться в лор и сюжетную часть с головой. Разобраться в каждой детальке и особенностях персонажей. Для этого есть все: блокнот с записями, смартфон с новостями, можно переписываться с другими жителями города, читать газеты или ходить по улице и фоткать местные достопримечательности. И это я еще не коснулся всех нюансов микроменеджмента с разной внутриигровой валютой, ежедневными заданиями и лутбоксами. А это отдельный мир.
Плюсы:

  • Оптимизация
  • Графика
  • Дизайн
  • Боевая система
  • Сюжет
  • Проработанный лор
  • Управление

Минусы:

  • Много текста и мало сражений (примерно 1 к 4)
  • Низкая дальность прорисовки на смартфонах
  • Перегруженный интерфейс меню
  • Отсутствие игры на консолях Xbox
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Комментарии

Mers
+5209
Mers
Попробовал. Не понравилось.
час назад в 18:30
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