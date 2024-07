Первый взгляд на Zenless Zone Zero: залипаем или скипаем?

В чем замес?

Что с графоном?

Как играется?

Для кого все это?

Плюсы:

Оптимизация

Графика

Дизайн

Боевая система

Сюжет

Проработанный лор

Управление

Минусы:

Много текста и мало сражений (примерно 1 к 4)

Низкая дальность прорисовки на смартфонах

Перегруженный интерфейс меню

Отсутствие игры на консолях Xbox

Zenless Zone Zero (ZZZ) от создателей «Геншина» и «Хонкай» ждали с 2022 года. Разработчики обильно вкидывали в сеть ролики и арты анимешных персонажей, а игроки, прорвавшиеся на бета-тест, изучили каждый байт доступной (на тот момент) информации. 4 июля долгожданный релиз состоялся, кавайные девочки официально перебрались на мобилочки, ПК и PS5, а вместе с ними подтянулось до полусотни миллионов игроков. Кому стоит тратить время на игрушку и стоит ли вообще? Рассказываю о своих впечатлениях после первых пяти часов игры.Начнем с того, что к гача-играм я не прикасался от слова вообще. Меня больше интересует сюжет и геймплей в чистом виде, поэтому никакого сравнения с Genshin Impact, Honkai: Star Rail и иже с ними, вы тут не найдете. Для таких же игровых мамонтов, как и я стоит пояснить, что такое «гача» и чем механика привлекает.Это своего рода коллекционирование. На ближайшее сравнение напрашивается вселенная покемонов, только тут вместо карманных монстров мы собираем персонажей. Они различаются способностями, но нередко встречается и банальный рескин для разнообразия. Получить их можно в процессе прохождения, однако есть и такие, которых проще купить во внутриигровом сторе за денюжку. На этом и зарабатывают авторы, поскольку сама игра, как правило, бесплатна.Чтобы подольше задержать игрока у дисплеев, разработчики подкидывают новые квесты, сезоны, персов, вооружение, способности. Короче делают все, чтобы интерес к проекту не угас.На старте сюжет подается размыто. Некий город Нью-Эриду остался одним из немногих мест, уцелевших после глобальной катастрофы. На его поверхности то и дело возникают каверны, внутри которых обитают инферналы — бывшие люди и роботы, обращенные эфирным веществом в опасных монстров. Однако вместе с опасностями, хаотичные лабиринты наполнены ценными находками. Именно последнее и заставляет нырять во тьму игроков. Ну, и спасение заблудившихся вояк.Мы выбираем одного из двух «прокси» — персонажей, которые двигают основную историю. Брат с сестрой своего рода хакеры и специалисты по навигации внутри каверн. Они помогают наемникам не потеряться в пространстве, а те отстегивают им часть собранного лута. Так парочка зарабатывает на жизнь и развивает небольшой видеосалон. Как и полагается, однажды приключенцы ввязываются куда не следует, а на кого-то падает ярмо избранного и вот это вот все.История подается через катсцены, комиксные вставки и тонны строк диалогов. Причем их исполнение можно поставить в один ряд с полноценными аниме-блокбастерами, наполненными экшеном. Однако твердую пятерку за повествование не дает поставить нарушенное чувство меры, о чем я скажу позже.Проекты от miHoYo всегда задавали жару мобильным платформам и стали негласным бенчмарком для любителей поиграть на смартфонах. Однако если при запуске «Геншина» высока вероятность увидеть лаги и лесенки сразу на заставке, то в ZZZ с этим все куда лучше. Скорее всего положительно сказалось отсутствие открытого мира. В моем гаджете стоит проц Dimensity 8050, графика Mali-G77 MP9 и 12 ГБ оперативки. ZZZ запустилась на высоких настройках, но с небольшими фризами. Благо игра обладает гибкими опциями и, убрав сглаживание, снизив тени и эффекты объемного тумана, все пришло в норму. Линии стали неровными, но на небольшом экране заметно это не так сильно.Локации яркие и детализированные, особенно это касается закрытых помещений. На улицах встречаются снующие NPC с которыми можно поболтать, расставлены магазинчики и предметы для сбора.Правила меняются, когда наступают сражения. На нас нападают до 3-4 противников, картинка сверкает эффектами, плюс на короткое время присоединяются напарники. Но даже при такой повышенной нагрузке счетчик кадров не проседает. Полагаю, причина в довольно скромных размерах арены, которая редко превышает 2-3 пробега.В целом на данном этапе оптимизацию можно скорее похвалить, но помним, что, как и в Genshin Impact аппетиты игры могут со временем вырасти.Самая главная и спорная часть Zenless Zone Zero. По сути игра делится на две фракции: экшен и болтовня. Основная локация представляется в виде общего хаба — видеосалон с выходом на улицу. Тут управляются наши родсвеннички-хакеры. Они получают задания для продвижения по сюжету или берут дополнительные квесты.Выполняют поручения в кавернах наемники из группировки «Хитрые зайцы». На старте основных персонажей трое (+1 за предзагрузку). Пред сражением собирается стек из трех бойцов. Они же получают прибавку к уровню после победы. Со временем команда пополняется новыми напарниками (пока их 16), что дает пространство для тактики и стратегии, экипировка прокачивается, открываются новые навыки.Если говорить о боевке, то ZZZ — это слешер. Присутствие на мобильных платформах не дают такого комбо-простора, как Devil May Cry или Bayonetta, но играется очень бодро. Есть обычная и усиленная атака, ульта, контратака, а призывать напарника можно прямо во время боя, что смотриться очень эффектно. Плюс разнообразие специальностей позволяет вести бой на расстоянии или медленно, но верно снести добрую част XP «танком».Управление очень отзывчивое, что на сенсоре, что на геймпаде. Проще говоря, поход в каверны — самая сильная часть игры, если бы не одно «но»!Очень, ОЧЕНЬ много диалогов, а порой и бесполезного бектрекинга. Некоторые утверждают, что ZZZ — идеальна, если хочешь заглянуть в игру на 20-30 минут. Это не так. За последние 1,5 часа, по сюжетке в бой кидали всего два раза, а это от силы минуты три. Остальное — чтиво и выбор реплик, которые ни на что не влияют.Понятное дело, разрабы хотят дольше держать игрока в онлайне, но такие длительные промежутки нещадно руинят всю динамику. При этом сама история и сюжетные повороты увлекают, но их обилие превращает ZZZ в какой-то текстовый кликер, который даже на перемотке начинает душить.Определенно не для тех, кто ограничен во времени. Наверняка Zenless Zone Zero понравится любителям окунуться в лор и сюжетную часть с головой. Разобраться в каждой детальке и особенностях персонажей. Для этого есть все: блокнот с записями, смартфон с новостями, можно переписываться с другими жителями города, читать газеты или ходить по улице и фоткать местные достопримечательности. И это я еще не коснулся всех нюансов микроменеджмента с разной внутриигровой валютой, ежедневными заданиями и лутбоксами. А это отдельный мир.