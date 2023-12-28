Обзор PocketBook 743C InkPad Color 2: хорошая электронная книга топ-класса с цветным экраном

Электронные книги с цветными экранами появились около трех лет назад, однако до сих пор остаются довольно редким явлением. На одну новую читалку с дисплеем E Ink Kaleido приходится штук десять классических черно-белых моделей с E Ink Carta.

Тем интереснее было изучить свежий ридер с возможностью отображения цветной картинки. Чему подобные устройства научились за прошедшие годы? Хороши ли электронные книги такого типа? Чем они лучше или хуже монохромной классики? И вообще: чем сегодня дышит PocketBook – лидер рынка ридеров в РФ?

Да, как вы уже поняли из заголовка, сия статья представляет собой отчет о тестировании модели этой компании – PocketBook 743C InkPad Color 2.





Купить устройство можно за 34 990 рублей. Да, гаджет уж точно не из дешевых. Однако не стоит сразу морщить носик. Разработчикам удалось собрать в этой модели столько всякого, что со временем начинаешь осознавать адекватность вышеприведенной цифры. Для затравки: здесь есть даже титан. Да, прямо как в iPhone 15 Pro.

Прочие подробности – ниже в обзоре электронной книги PocketBook 743C InkPad Color 2.

Характеристики

Дисплей: 7,8 дюйма, E Ink Kaleido Plus, 1872 x 1404 точки (черно-белое изображение) и 936 х 702 точки (цветное изображение), 4 096 оттенков

Сенсорный экран: емкостный, мультисенсорный

Процессор: 4 ядра, 1,8 ГГц

Оперативная память: 1 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ

Батарея: 2 900 мА·ч

Беспроводная связь: Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0

Подключение: USB Type-C (OTG)

Форматы книг: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB (DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT

Аудио: музыка, аудиокниги, Text-to-Speech

Динамик: есть

Дополнительные функции: ReadRate, Drobpox, Книги по email, Book Store, Браузер, Калькулятор, Календарь, Часы, Шахматы, Словари, Клондайк, Фото, RSS News, Судоку, Рукописные заметки

Материал корпуса: пластик + рама из титана и алюминия внутри

Защита от воды: IPX8

Цвет: серебристо-черный

Габариты: 190 x 134 x 8 мм

Вес: 267 г

Дизайн и эргономика

Первые цветные ридеры были 6-дюймовыми, однако затем производители от этого форм-фактора отошли (именно в случае моделей с экранами E Ink Kaleido). Наверное, по той причине, что цветной контент обычно имеет сложную верстку, и на сравнительно небольшом дисплее его изучать в принципе неудобно. Нужен крупный экран. Например, 7,8-дюймовый – PocketBook 743C InkPad Color 2 оснащен именно таким.

Да, ридер не самый маленький. Но – удобный. Держать в руке его можно как угодно. Хоть обхватив корпус всей пятерней сзади…





…хоть за уголок…





…хоть за боковину корпуса.





Все эти варианты (а также некоторые иные – тут уж можно пофантазировать) уместны. Тяжело не будет: вес устройства не превышает 267 граммов. Для сравнения: готовящийся к пенсии смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra весит 234. Не сильно меньше.

С дизайном у ридера порядок – PocketBook 743C InkPad Color 2 гораздо симпатичнее моделей предыдущего поколения. Новый фирменный стиль бренда предполагает приятную угловатость, а вот от вышедших из моды скруглений разработчики отказались. Шаг правильный: сразу видно, что это а) именно PocketBook (у компании есть еще штук 6 свежих моделей в таком же стиле) и б) что устройство современное, без нафталина. Вообще, кстати, в обзорах электронных книг дизайну обычно внимания не уделяют – мол, какая разница, как выглядит такое устройство. И зря: если есть за что похвалить и поругать, то так и надо делать. PocketBook 743C InkPad Color 2 мы искренне хвалим.

При этом – что хорошо – разработчики остались верны некоторым старинным классическим покетбуковским идеям. Например, физические кнопки на месте – под экраном. Они являются альтернативой сенсорному экрану – или, если хотите, дополнением. Например, листать страницы можно и с дисплея, и с этих клавиш. На всякий: сегодня сенсорные читалки, как правило, кнопок лишены. Покетбуки – исключение.





Спинка у девайса полосатая – причем это не рисунок такой, а реальные бороздки шириной примерно в миллиметр и с такой же глубиной. Они обеспечивают сцепление с пальцами, и ридер надежно фиксируется в руке. В том числе и во влажной.





И не стоит бояться брать PocketBook 743C InkPad Color 2 мокрыми руками – вода ему вреда не причинит. Предусмотрена защита по стандарту IPX8, так что читалку можно даже в ванную уронить и продержать на дне до часа. Не будем утверждать, что защищенные ридеры выпускает только PocketBook, но в целом фишка эта редкая. В РФ – так уж точно: выбрать электронную книгу с водозащитой можно по сути только в линейке этого бренда.





В общем, устройство надежное и достаточно красивое, причем эта красота еще и функциональная – ридером удобно управлять, его сложно уронить, ну а коль уроните в воду, то с ним ничего не случится. А если… не в воду? Конечно, ни о какой специализированной защите от ударов речь не идет. Однако внутри корпуса PocketBook 743C InkPad Color 2 внезапно есть шасси (рама, скелет – называть можно и так, и эдак) из сплава алюминия и того самого титана. Оно призвано придавать корпусу жесткость, то есть скрутить, сломить или согнуть его будет непросто. И действительно, ридер производит впечатление очень крепко сбитого, монолитного устройства.

Ну и еще пару моментов про корпус. Первый – заряжается ридер через USB-C, здесь все привычно. Ну, точнее как – привычно? Порт позволяет подключать USB-флешки через переходник с портом USB-A. Плюс еще и наушники можно подсоединять с помощью переходника на 3,5 мм. Оба эти переходника в комплект не входят, но вообще любопытно, что ридер умеет вот такое. Особенно фишка с OTG удивила.





Второй момент – на корпусе есть монофонический динамик. Когда-то давно, году в 2011, в линейке PocketBook были ридеры с динамиками, и много. Затем все связанные с аудио функции из моделей бренда пропали. Потом звуковые опции вернулись, но динамики – нет. И вот теперь в PocketBook 743C InkPad Color 2 мы снова видим спикер. Он не сильно мощный – 0,8 Вт. Но для прослушивания аудиокниги, музыки или перевода текста в речь (функция Text-to-Speech) одним слушателем громкости и напора вполне достаточно.





Ну а кому будет недостаточно – можно подключить какие-нибудь AirPods или внешний динамик. Благо поддержка Bluetooth в устройстве реализована.





Экран и все, что с ним связано

Это, конечно, самое интересное. 7,8-дюймовый дисплей E Ink Kaleido Plus, что применяется в PocketBook 743C InkPad Color 2, способен демонстрировать 4 096 оттенков. Казалось бы, не слишком много – со смартфонами не сравнить ни по яркости, ни по сочности. Вообще лучшая аналогия для E Ink Kaleido – газетная бумага с цветной печатью.

Однако все это, наверное, не так уж и важно. Главное – поддержка цвета хоть в каком-то виде. Ведь существует масса типов контента, которые при всем желании не поизучаешь на экранах классических черно-белых ридеров. Те же комиксы взять…





…что-нибудь учебное или познавательное…





…бизнесовое…





…или, скажем, журнал про автомобили.





В общем, понятно, какую электронную книгу стоит купить, если нужно изучать контент таких типов. На всех этих фотках мы сравнили PocketBook 743C InkPad Color 2 с моделью PocketBook 743G InkPad 4. Это почти то же самое (за исключением пары нюансов), но с 7,8-дюймовым черно-белым экраном. Как видите, то, что на цветной читалке изучать комфортно, на монохромной не смотрится совсем. Это не значит, что черно-белые ридеры теперь не нужны. Они нужны, но для одних задач, а вот цветные пригодятся для других.

Главное – повторимся – в следующем: при изучении той же диаграммы или страницы учебника важна не насыщенность цвета, а сам факт его наличия. PocketBook 743C InkPad Color 2 цвет дает. Ну и отлично. А ведь еще и не стоит забывать, что дисплеи E Ink Kaleido, в отличие от экранов смартфонов и планшетов, безопасны для зрения. Да, на смартфоне или планшете все будет сочнее и ярче. Но зато глаза посадите. А оно вам надо?





Поэтому – факт: сфера применения цветных читалок вроде PocketBook 743C InkPad Color 2 существует. И мы прекрасно понимаем их пользователей, их аудиторию.

Что же, едем дальше. Нужно отметить, что фон у E Ink Kaleido чуть более серый, чем у черно-белых экранов E Ink Carta. Заметно это, впрочем, только при сравнении лоб в лоб. Поэтому исходить из оттенка подложки при ответе на вопрос «какую электронную книгу купить – цветную или черно-белую?» явно не стоит.





В модели есть темная тема. Это скорее не аппаратная опция, а программная, но ее логично упомянуть именно в этом подразделе. Белые буквы при активации соответствующего режима отображаются на черном фоне (по умолчанию все наоборот).





Подсветка в PocketBook 743C InkPad Color 2, конечно, предусмотрена. Она сегодня есть в любой хорошей электронной книге, даже бюджетной. А эта – самая что ни на есть флагманская.

С удовлетворением констатируем, что в модели реализовали режим SMARTLight, знакомый по черно-белым «Покетам». Это означает, что оттенок света может быть белым, желтым или оранжевым с кучей градаций. В первых ридерах с E Ink Kaleido ничего такого не было, белый цвет – и точка. Теплые оттенки необходимы для дополнительного расслабления зрения при чтении перед сном. Ну, во всяком случае, так принято считать. Мы же добавим, что желтая подсветка напоминает страницы старых книжек. Поэтому иногда ее буквально на автомате включаешь, хотя засыпать вовсе не планируешь.













Обо всем остальном

Коротенько обо всем остальном.

Память . Ее в PocketBook 743C InkPad Color 2 установлено 32 гигабайта. Явно не мало, но и не максимум – есть тот же PocketBook 700 Era с 64 Гб. Тем не менее и 32 достаточно, пожалуй, для всего. Это тысяч 50 книг в FB2. Может ли кто-то прочитать столько за всю жизнь? Вопрос риторический. Поддержки карт MicroSD в модели нет. Но, как уже говорилось выше, имеется возможность подключения USB-флешек.

Батарея . Емкость по меркам ридеров громадная – 2 900 мА·ч. Но есть нюанс. Цветные экраны E Ink требуют высокой яркости подсветки. Если в случае черно-белой читалки будет достаточно выкрутить ее на 50%, то в случае PocketBook 743C InkPad Color 2 ставишь уже 80%. Отсюда – повышенный расход заряда батареи. Как следствие, гаджет работает без подзарядки тот же месяц, что и черно-белые ридеры с условными 2 000 мА·ч. В общем, если вы решите выбрать электронную книгу с максимальной емкостью батареи, и остановитесь на PocketBook 743C InkPad Color 2, то особого прироста автономки не получите.





Процессор . Обозревай мы любой другой ридер PocketBook – вообще бы ничего не писали о процессоре, так как это не сильно важно. Однако PocketBook 743C InkPad Color 2 – первая модель бренда с новой платформой: 4 ядра с частотой 1,8 ГГц. У остальных – 2 ядра и 1 ГГц. Более мощное железо ожидаемо увеличило производительность: читалка очень шустрая, на глазок – раза в два быстрее, чем типичный ридер PocketBook. Они, собственно, тоже далеко не черепахи, но у PocketBook 743C InkPad Color 2 уже уровень смартфонов верхне-среднего класса. Это, скажем прямо, приятная новость.

Софт . Используется ОС Linux, не Android. Но пугаться нечего: оболочка вполне удобная, интуитивно понятная, с кучей настроек. И, плюс ко всему, требует для быстрой работы куда меньше ресурсов железа, чем Android (поэтому, собственно, покетбукам вполне достаточно и 4 ядер, и даже 2). Есть масса фирменных покетбуковских фишек. Например, доставка книг в ридер без провода по Wi-Fi через электронную почту и Dropbox. Фирменное облако PocketBook Cloud для быстрой синхронизации книг и позиций чтения между разными гаджетами. Словари для перевода выделенных в тексте пальцем слов. Ну и, конечно, тотальная всеядность: PocketBook 743C InkPad Color 2 может открывать более 20 форматов книг, включая даже амазоновские. В общем, с софтом здесь все отлично. Если поставлена цель выбрать электронную книгу с максимальным числом программных фишек и настроек – можно смело брать PocketBook. И, кстати, не только InkPad Color 2.

Общие впечатления

Поначалу нам казалось, что устройство получилось чутка дороговатым – все же 34 990 рублей это 34 990 рублей. Но потом, в процессе тестирования, сомнения мучить перестали. PocketBook 743C InkPad Color 2 – хорошая электронная книга, максимально продвинутая во всех смыслах, начиная дизайном, продолжая софтом и заканчивая всякими необязательными, но приятными фишками (защита от воды, динамик, титан).





Даже сложно сказать – что в этом ридере нам не понравилось. Точнее, есть один странный момент. Черно-белый PocketBook 743G InkPad 4, о котором мы упоминали выше, выглядит как PocketBook 743C InkPad Color 2 и умеет все то же, но он ко всему прочему еще и особое защитное стекло получил – с твердостью 7Н по шкале Мооса (это внушительно, просто поверьте). У «Колора» же его почему-то нет. Вот этот момент озадачил. Но в остальном устройство понравилось. Для учащихся, научных работников, любителей комиксов и детей (книжки с картинками смотреть) – самое то. Можно смело брать. Особенно если вам нужно изучать цветной контент – тут уж совершенно очевидно, какую электронную книгу выбрать. Совершенно точно не черно-белую.