Попробовал светодиодную ленту и умную розетку от Яндекса: что интересного

В 2024 году начал интересоваться различными умными гаджетами для дома. Постепенно прихожу к выводу, что все-таки удобно в быту использовать приборы с единым центром управления.
Весной Яндекс представил свои новые гаджеты с поддержкой протокола Matter — 3-метровую светодиодную ленту и розетку.
Обе новинки без проблем интегрируются в систему умного дома Яндекса, а также могут управляться платформами Apple, Google и другими. Как раз для этого предусмотрена поддержка протокола Matter.
Умная светодиодная лента ЯндексаУстройство позволяет создавать атмосферное освещение для дополнения интерьера. Лента может светить белым или цветным светом (16 миллионов оттенков). Есть возможность регулировать температуру и яркость свечения — для этого имеются настраиваемые режимы и готовые предустановки.
Производитель заявляет, что яркость светодиодов составляет 750 люмен. Световой поток на метр — 250 лм/м. Заявленный срок службы — 25 000 ч. Таким образом получаем интерьерное решение для акцентного освещения.
Какие сценарии использования:
- Декоративная подсветка — можно наклеить по периметру на задней поверхности телевизора или для подсвечивания контуров мебели
- Дополнительная подсветка к основному освещению — например, на кухне
Длина ленты составляет 3 метра. В комплекте идет кнопочный пульт управления на проводе. Он позволяет управлять лентой без системы умного дома.
Для крепления используется клейкая поверхность. При необходимости ленту можно укоротить, просто отрезав лишнее. Для этого по всей длине нанесены специальные метки.
На Android-смартфоне поддерживается функция быстрого подключения — включил ленту и на экране появилось окно с предложением настройки.
Лента пока поддерживает подключение с помощью Яндекс Станции Дуо Макс, Станции 2, Станции Миди, Станции Мини, Станции Лайт и Хаба Яндекса. Позднее обещают добавить поддержку Станции Макс и ТВ Станции. Для настройки используется приложение Умный Дом с Алисой.
Умная розетка ЯндексаРозетка доступна в черном или белом цвете. Максимальная мощность подключаемого устройства составляет 3680 Вт. На корпусе имеется кнопка с индикатором.
О сценариях использования умных розеток нет смысла писать простыню текста. Если кратко, на мой взгляд, у них два способа применения:
- Добавить «тупеньким» прибором функцию удаленного включения и отключения. К примеру, я подключил к умной розетке увлажнитель воздуха и включаю его голосом
- Снимают тревожность. Случалось хоть раз, находясь уже довольно далеко от дома, вспоминать о включенном утюге? Умную розетку можно включить или отключить удаленно
Каждой подключенной розетке можно присвоить уникальное имя. Это удобно для дальнейшего управления голосом.
Что в итогеСтоимость Умной ленты Яндекс составляет 3 950 р., а розетки — 1772 р. Приобрести оба гаджета можно на Яндекс Маркете.
Яндекс пополнил свой ассортимент умных устройств двумя полезными девайсами. Ленту можно рассматривать в качестве интерьерного решения. Она поможет создать атмосферное освещение или расставить дополнительные акценты.
Умная розетка отлично подходит для ленивых. Я уже рассматриваю закупку еще пары таких штук для кошачьей поилки и общего удлинителя.
Среди недостатков пока могу выделить отсутствие поддержки ТВ Станции, а это сейчас у меня главный гаджет с Алисой. Впрочем, надеюсь, что в ближайшее время эта поддержка появится.
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