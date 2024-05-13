Первый взгляд на главный камерофон 2024 года — HUAWEI Pura 70 Ultra

Почему главный? К выходу этого текста HUAWEI Pura 70 Ultra успел занять первую строчку в рейтинге DXOMARK. К этим результатам можно относиться неоднозначно. Однако характеристики камеры и опубликованные тестовые снимки заявляют, что свежий флагман от HUAWEI имеет все шансы на звание лучшего. Осталось всё протестировать самостоятельно, но давайте обо всем по порядку.
Первые впечатленияТак или иначе, все новые устройства «встречаются по одежке». Первые и самые главные впечатления производят комплектация и дизайн гаджета.
С комплектом поставки у HUAWEI Pura 70 Ultra стабильно всё в порядке. Производитель изменил форму коробки для своего топового флагмана. Внутри: смартфон, адаптер питания мощностью 100 Вт с универсальным портом, а также необычный чехол. Защитная накладка подчеркивает дизайн корпуса. Такой подход радует на фоне безликих прозрачных кейсов.
Ко мне на тест приехал смартфон в коричневой расцветке. Задник выполнен из экокожи. Первая ассоциация — дорогая кожаная сумка от люксового бренда. Это впечатление подчеркивает текстура спинка.
Грани закруглены и покрашены в тон задней поверхности. За счет плавных линий смартфон эргономично лежит в ладони. Его буквально с первого знакомства не хочется выпускать из рук.
Очень важная составляющая законченного образа — дизайн блока основной камеры. HUAWEI из года в год демонстрирует, что может удивлять. Очень сложно обсуждать внешний вид устройства, не скатившись во вкусовщину, поэтому я даже пытаться не буду. Мне дизайн блока камеры Pura 70 Ultra понравился. Он воспринимается глотком свежего воздуха на фоне многочисленных и безликих «шайб».
При взгляде на HUAWEI Pura 70 Ultra сразу понимаешь, что над дизайном действительно работали, а не заказали очередную невзрачную «болванку» у подрядчиков. Смартфон получил целостный и законченный образ, который будет выделяться и узнаваться на фоне конкурентов.
Экран и железоHUAWEI Pura 70 Ultra оснащается 6,8-дюймовым экраном OLED LTPO. Дисплей, на мой взгляд, одно из главных преимуществ устройства.
Экран прямой, но края загнуты по периметру. Его сложно обозначить типичным «водопадом», но в то же время это не привычная «ровная доска», как в айфоне. Смотрится дисплей HUAWEI Pura 70 Ultra необычно.
Цветопередача и детализация — шикарные. Уже за несколько дней тестирования хочется отметить достаточный запас яркости и хорошие углы обзора.
В качестве аппаратной платформы смартфон получил процессор Kirin 9010. За несколько дней тестирования каких-либо нехваток производительности не возникло. В повседневных сценариях устройство не выделяется из флагманского уровня. Впрочем, в ближайшую неделю я сделаю все необходимые бенчмарки и нагружу смартфон тяжелыми играми, чтобы всеми результатами поделиться в полноценном обзоре.
Первые снимкиК выходу этой заметки я успел сделать несколько тестовых снимков на камеру HUAWEI Pura 70 Ultra. Прямо сейчас я могу сказать, что кадры радуют детализацией. Предварительно могу сказать, что мне понравились снимки на основной датчик и телевик.
Немного уличных фото:
Чуть-чуть макро:
Фронталка:
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Предварительный итог
HUAWEI Pura 70 Ultra понравился комплектацией, свежим дизайном, крутым экраном, а также необычной конструкцией камеры с дюймовым сенсором и выдвигающимся объективом. Впрочем, чтобы сделать полноценные выводы, необходимо взять паузу и протестировать смартфон в качестве основного устройства хотя бы на протяжении недели. В таком ключе мы также сможем внимательно оценить автономную работу и производительность устройства. Поэтому держите руку на пульсе — скоро мы вернемся со всеми подробностями.