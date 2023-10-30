Поиграл в Resident Evil Village на iPhone 15 Pro Max: круто, но есть нюансы

В магазине App Store состоялся релиз игры Resident Evil Village для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Поиграть в пролог можно бесплатно, а стоимость полной версии составит 1 140 рублей + 715 р. за DLC. Это единоразовая покупка для iPhone и iPad. Я протестировал игру на iPhone 15 Pro Max и поделюсь впечатлениями в этом мини-обзоре.
Системные требованияДля работы Resident Evil Village необходимо устройство с чипом A17 Pro и iOS 17 (или новее), а значит среди смартфонов Apple подойдут только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
За тестовый iPhone благодарим наших друзей из BigGeek.
Релиз совместим с планшетами iPad на чипах серии M. На этих устройствах также должна быть установлена iOS 17 (или новее). Вот список поддерживаемых планшетов:
- iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения)
- iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения) Wi-Fi + Cellular
- iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения) Wi-Fi + Cellular
- iPad Air (5-го поколения)
- iPad Air (5-го поколения) Wi-Fi + Cellular
- iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения)
- iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения) Wi-Fi + Cellular
- iPad Pro 12,9 дюйма (6-го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (6-го поколения) Wi-Fi + Cellular
Немного об игреРелиз Resident Evil Village на ПК и консолях состоялся 7 мая 2021 года, поэтому уже все, кто хотел в неё поиграть — поиграли. Впрочем, тут важе сам факт прихода такого уровня тайтлов на мобильные платформы.
Напомню, по сюжету главным героем выступает протагонист из Resident Evil 7 — Итан Уинтерс. В результате сюжетной завязки он попадает в заснеженную деревню, где творится какая-то лютая дичь.
Как и предыдущая часть серии, Resident Evil Village — это хоррор с элементами выживания от первого лица.
Графика, производительность, нагревВ игре очень много настроек графики. Их количество не уступает ПК-версии. Конечно же я вывернул всё на максимум и частоту кадров выставил в 60 FPS. Даже при таком раскладе я не заметил ощутимых тормозов.
Игра на экране iPhone 15 Pro Max выглядит очень хорошо. Она полностью переведена на русский язык. Сначала попробовал играть без геймпада. Все управление реализовано с помощью виртуального контроллера, который отображается на экране. Играть можно, но неудобно и интерфейс всячески отвлекает. Поэтому для такого гейминга лучше заиметь себе геймпад с держателем, поскольку адекватно в экшен-сценах целиться и стрелять не получится.
Лагов и тормозов не заметил. За час игры айфон значительно нагрелся. Корпус и рамка стали ощутимо горячими. На мой взгляд, для длительного гейминга в такого уровня тайтлы лучше снимать чехол со смартфона для наилучшего охлаждения.
Решил протестировать мощность iPhone 15 Pro Max на полную — подрубил его к 2K-монитору проводом USB-C/DisplayPort, а также подключил геймпад Xbox Series. К сожалению, чуда не произошло.
В режиме с подключенным монитором даже на максималках игра выдаёт «мыльную» картинку на уровне PlayStation 4. Можно сказать, что играть можно, но после графики уровня Xbox Series X как-то не хочется. Также появились подлагивания, а это значит, что для игры на внешнем мониторе придется заморочиться с настройками — привет, ПК-гейминг.
Немного поигравшись с настройками, мне все-таки удалось получить более или менее комфортный уровень гейминга. Я изменил показатель частоты кадров с 60 FPS на переменную величину. Также изменил несколько незначительных параметров. Благо в настройках есть индикатор видеопамяти и все изменения отображаются в нем.
Еще из неприятного во время игры на внешнем мониторе. При попытке изменить разрешение Resident Evil Village виснет намертво — приходится её перезагружать.
Из приятных бонусов — сохранения можно выгружать в iCloud. Таким образом можно начать играть на iPhone, а затем продолжить на iPad. Удобно.
АвтономностьЯ засекал по первым 50 минутам игры. За это время улетело сразу 35% зарядки. По моим предварительным прогнозам полностью заряженного аккумулятора хватит на 2-3 часа такого гейминга в непрерывном формате.
Впечатления: революция?Конкретно для меня революции в мобильном гейминге не случилось. Как минимум, Apple еще предстоит провести много работы в этой сфере. В текущем положении дел я даже не понял, для кого эта возможность будет актуальна.
К примеру, у меня есть консоль Xbox Series X и она для меня наиболее комфортна своим уровнем графики и производительностью. Можно предположить, что iPhone сработает как портативка — убить несколько часов в поездке. Не сработает. Для комфортной игры вам понадобится геймпад с держателем.
Впрочем, если читать между строк, то все не так плохо, как может показаться. Возможность запускать AAA-игры на мобильном чипе — это демонстрация силы и заинтересованности Apple в серьезном гейминге. Дополнительное подтверждение этому мы увидим на предстоящей презентации в ночь на 31 октября. Всё только начинается.
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