Что в смартфоне у эксперта TelecomDaily Ильи Шатилина

В заметке есть упоминания сервисов компании Meta — Facebook, Instagram, запрещены в РФ.

Во всех смартфонах я уже много лет расставляю иконки в определённом порядке. При этом я обязательно хожу с двумя смартфонами одновременно, сейчас основной – это Huawei P60 Pro, а второй – iPhone 12. Почему основной – не айфон? Потому, что слишком много ограничений и слишком скудная функциональность: как минимум бесконтактной оплаты нет, аудиокодеков нет, автономности нет, приложения банятся…Итак, берём Huawei. У меня всего два экрана с иконками, всё разложено по папкам по смыслу, чтобы знать, где что искать. Сначала – банальные мессенджеры, соцсети и сервисы для IP-телефонии. Причём есть те, которыми я вообще не пользуюсь, это такое наследие, переползающее из одного смартфона в другой – вроде Zoiper, Viber или «Твиттера».В папке Kids – приложения Family Link для управления Android-устройствами детей и Philips Guardian для часов младшего.В папке Field Tests – различные приложения для «измерений». Например, измерить скорость интернета через вражеский Speedtest и православный Megabitus, посмотреть каналы Wi-Fi через Wi-Fi Analyzer и WiFiman, посмотреть данные о базовых станциях сотовой сети через NetMonster и G-NetTrack. Плюс несколько приложений для сбора данных о спутниках.В папке «Видеонаблюдение» – приложения от разных Web-камер, некоторые – от совсем старых, в общем тут нет ничего особенно интересного. В папке Google внезапно оказался Huawei Browser и, конечно, Gbox – знаменитый костыль, позволяющий устанавливать на смартфоны Huawei приложения, требующие GMS. Сама папка – наследие от других смартфонов, где собирались неудаляемые приложения Google, встроенные в Android.Отдельно в удобном месте – VPN99, без которого нынче никуда. Впрочем, я предпочитаю на iPhone держать VPN всегда включённым и использовать там приложения, требующие VPN, а на Huawei наоборот, включаю редко. Разве что запостить что-то в Инсту, камера-то тут лучшая!В папке «Погода», помимо штатной хуавеевской погоды, также стоят «Яндекс.Погода», чтобы смотреть карту дождей в реальном времени, и Windy, чтобы понимать, что с ветром: от этого зависит, по какому маршруту я сегодня буду грести на сапе или ехать на велосипеде.Ну, а в «Инструментах» – кучи утилит, от калькулятора и компаса до «Яндекс.Метрики», утилит управления наушниками, приложений сотовых операторов или спуфинга GPS-координат, что нужно для работы некоторых сервисов, чтобы они не палили тебя по геолокации и не писали, что ты слишком далеко от нужного места.На втором экране – царство папок. Без них – только Shazam и «Звук», причём остальные музыкальные приложения лежат в папке «Музыка». «Звуком» я пользуюсь из-за доступности Hi-Fi-качества, алгоритмы-то лучше в «Яндекс.Музыке», конечно же. Из необычного – «Радио Рекорд», где подбор плейлистов не алгоритмический, а по жанрам. Gusli – приложение, позволяющее ставить свою музыку в некоторых кафе за деньги. Вернее, позволявшее: скачал его когда-то давно, а сейчас оно не работает. В папке «Видео» – видеоплееры и приложения кинотеатров, тут же YouTube и пара видеоредакторов – Petal Clip от Huawei и GoPro Quik.В «Фоторедакторах» всего четыре приложения: Pixlr и Snapseed для каких-то несложных операций, AsciiCam и 8bit Photo Lab – для создания прикольных эффектов в ретро-стиле.В папке «Дом» куча программ для управления «умным домом». Конечно, по большому счёту они нафиг не нужны: разве что однократно добавить туда своё устройство, а потом привязать к голосовому помощнику.В играх – шашки, шахматы и реверси, а также Triviador, в который я не играл сто лет и после редизайна не было времени разбираться. Tanks Blitz – тоже очень изредка, а вот в Lichess рублюсь регулярно.В папке «Приложения» – AppGallery и RuStore, больше никаких маркетов и не надо.В «Картах» всё банально, но есть наследие в виде «Ситигида» (лицензию на этот смартфон так и не переносил, кстати), из необычного – «Викимапия», но это невероятно кривой клиент, а «родной» не работает даже через Gbox, поэтому использую это приложение на iPhone, когда нужно посмотреть, а что это за объект такой интересный, мимо которого ты проезжаешь.В «Авто» – парковки, заправки и платные дороги, ничего особенного. В «Такси» – разные сервисы такси и каршеринга, и есть два интересных приложения: «Сравни Такси» и AltoCar. Первое показывает цены в разных сервисах сразу, второе тебе ещё и заказывает такси из одного из сервисов, фактически это агрегатор агрегаторов.В «Велопрокате» – сервисы проката городских велосипедов и кикшеринг в разных городах мира. В «Транспорте» – схемы метро, расписания электричек плюс «Мой умный город» для пополнения карт «Тройка» в Москве.Раздел Flights – самый интересный. Помимо приложений авиакомпаний тут есть Flightradar24 для отслеживания самолётов и JetLovers для учёта статистики полётов, причём я даже когда-то краудфандил его создание. Из «наследия» – LiveATC для прослушивания переговоров диспетчеров, это приложение не работает без гугла, а из гугла не ставится, потому что мы в России рожей не вышли, хоть и купили его ранее. Впрочем, оно не настолько и нужно сейчас, потому что в России сервис позволяет теперь слушать только аэропорты Сочи и Салехарда. Также с переходом на российский софт не особо актуален Seat Alerts – раньше там можно было видеть свободные кресла на рейсах. Для поиска билетов – конечно, Aviasales, другие метапоисковики в России тоже не работают.В «Облаках» – клиенты облачных сервисов и торрентокачалки, в том числе от домашнего NAS Synology. Удобно – пока едешь домой, кино уже скачалось. И на телефон локально можно скачивать: сначала домой торрентами, а потом из дома утаскиваешь уже сам файл. Почему так? А сотовые операторы режут скорость на торрентах. Но если скачивать уже с домашнего хранилища, то не режут. Намного быстрее получается. И здесь же утилитка M3U8 Downloader, она позволяет скачивать некоторые потоковые видео.В «Файлах», помимо штатного файлового менеджера, лежит чуть более продвинутый File Commander, позволяющий очень быстро находить любые файлы, а также архиватор RAR. Да, в 2023 году кто-то присылает иногда RAR-архивы 😉В «Здоровье» – Huawei Health для основных часов Huawei, в то время как к iPhone у меня подключены обычно Garmin Fenix, я их ношу во время занятий спортом. Sleepace – утилита от умной подушки с трекингом сна, РГС ДМС – приложение медстраховки. FatSecret – база калорийности продуктов, но мне быстро надоело что-то вводить во время каждого приёма пищи. Проще просто не запивать бургеры пивом. Ну, и MapMyRun – то же наследие тех времён, когда часы не умели толком отслеживать тренировки.В разделе «Офис» кроме приложений Microsoft и Google, а также OfficeSuite Pro (отлично работает в оффлайне), есть Text Fairy – отличное приложение для OCR, то есть, распознавания текста на фото. Сфоткал страницу книги и получил текст, удобно. Есть у меня и DjVu-ридер для журналов, а также CamScanner – приложение для сканирования документов. Оно же делает из сфотканных слайдов презентаций ровные картинки.В «Банках» – банки, в «Покупках» – приложения маркетплейсов и розничных сетей, программ лояльности, из интересного – «Купи батон»: синхронизирующийся с другими членами семьи список покупок и «Где шаверма», приложение для поиска стритфуда. В «Отелях» – «Островок», «Яндекс.Путешествия», Trip.com и Booking.com, в «Приложениях Huawei» свалка предустановленного софта…А закончим давайте на BirdNerd. Это приложение распознаёт голоса птиц в природе и показывает вам, кто конкретно чирикает на ветке. Для прогулок в парках – отлично, а если у вас есть дом в лесу, как у меня, то просто мастхев!