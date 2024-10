Снова лучшие: обзор Call of Duty: Black Ops 6

Сюжет

Геймплей и механики

Графика и оптимизация

Впечатления

После череды откровенно слабых и даже провальных частей ежегодной серии, Black Ops 6 рисковала стать последней каплей для фанатов Call of Duty по части одиночных сюжетных приключений. Но этого не случилось. Игра просто разносит в щепки рядом стоящих конкурентов и дает прикурить шутерам как визуально, так и в плане разнообразия. Открытый мир, стелс и даже хоррор, в том числе и психологический, — верные спутники на ближайшие 10–12 часов. Прошли игру полностью и просто в восторге буквально от всего.С перезапуском Modern Warfare 2019 года серия военных шутеров начала терять хватку. Развесистая клюква в сюжете сменилась серьезными щами и серой моралью, а геймплей ушел в реализм. Но не это самое грустное — с каждой новой частью впечатление после титров слабело, а желание возвращаться к серии через год уже было под вопросом.Так, вышедшая в 2021 году Vanguard стала чуть ли не самым провальным проектом Activision, «сюжетку» Modern Warfare 2 восприняли прохладно из-за череды сомнительных решений в геймплее, а Modern Warfare 3 так и вовсе получила статус халтурного дополнения за полную стоимость. Из всей когорты выделялась Black Ops: Cold War 2020 года благодаря разнообразным миссиям и нестандартным сюжетным поворотам — играть в нее было действительно весело, а критики называли спин-офф чуть ли не самым лучшим за всю историю «Колды».Столь неравномерный успех, да и подход разработчиков в целом заставляли задуматься о жизнеспособности конвейерной франшизы. Однако речь идет именно об одиночном прохождении, поскольку все, что касалось мультиплеера, включая Warzone и мобильную Call of Duty, продавалось стабильно из года в год.И вот 25 октября состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6, и на фоне укрепившегося скепсиса и стагнации игра произвела эффект разрывной бомбы. И что самое приятное — она действительно хороша по всем параметрам, а не просто «лучше, чем было».Тут все без откровений, да и покажите мне игрока, что приходит в Call of Duty ради истории. Уверяю, таких наберется немного. Впрочем, это не повод выливать спойлеры тем, у кого прохождение только впереди.События развиваются в 1990-х годах и являются прямым продолжением Cold War. Герои первой части уходят в отставку и, набрав команду из опытных оперативников, создают самостоятельную ячейку. Поиски «крота» в рядах ЦРУ приводят их к группировке «Патреон», которая ведет разработку опаснейшего биологического оружия.Главным героем BO6 становится оперативник Уильям «Кейс» Кальдерон, однако по традиции CoD поиграть дадут и за других участников подпольного отряда. Среди них: Феликс Нойман — мозг и главный по гаджетам в команде, Севати «Сев» Дюма — спец по перевоплощению и Трой Маршалл — негласный лидер. Есть и знакомые лица — Рассел Адлер и Фрэнк Вудс. Однако последние просто участвуют в сюжете.Кампания Black Ops 6 состоит из девяти уровней и, по словам разработчиков, занимает от 6 до 9 часов.От начала и до финальных титров у меня ушло около одиннадцати. Удовольствие можно растянуть, если исправно общаться с товарищами после каждого эпизода и заниматься поиском загадок. В диалогах раскрываются характеры персонажей, их прошлое, взгляды на жизнь, отношение к второстепенным героям.Как и в Cold War все брифинги проходят в загородной штаб-квартире. Но теперь эта локация переросла в двухэтажный хаб с подвалом, задним двором и секретным помещением. Кроме того, за сбор денег во время операций можно обустроить жилище: развернуть на кухне мастерскую, возле дома тренировочный полигон и оружейную в гостиной. Перки открывают доступ к улучшениям физических, тактических навыков, а также снаряжения, которые также покупаются за собранные средства. И спасибо, что игрока избавили от занудного «крафта». Выбрал — пользуешься, ничего лишнего. Впрочем, даже без каких-либо покупок игра проходится спокойно.Динамика стартовой миссии дает понять — ближайший десяток часов будет наполнен экшеном и постановочными сценами уровня голливудского блокбастера. Шквальный огонь перестрелок сменяется стремительными погонями и пролетающими над головой обломками вертолета — все, как мы любим. Однако после продолжительного синематика игра сбавляет обороты, предлагая иные обстоятельства. И к подобным встряскам лучше привыкнуть сразу.Разнообразие геймплея перенесли из Cold War, помножили и сдобрили доброй порцией новых механик. Так, в большинстве стелсовых эпизодов можно действовать втихую или врываться напролом с ноги, об этом даже предупреждают персонажи.Одним из самых явных нововведений стал эпизод в открытом мире с рассыпанными по всей карте точками интереса. Зачищая пункты, можно набрать снаряжения, заручиться поддержкой союзников и с огоньком завершить миссию. Не нравится «грабить караваны» и зачищать аванпосты? Просто проезжаем мимо, выполняем условия и двигаемся дальше.Элементы социального стелса остались на месте. В таких эпизодах главный персонаж превращается из вояки в шпиона — сливается с толпой и выбирает стиль достижения цели: дипломатический, нейтральный, шумный. Например, вывести из строя «вертушку» поможет заряд C4, но проявишь внимательность — и охранник отменит вылет сам, а разбавленное водой из «пятилитрушки» топливо создаст оказию на взлетной площадке.В игре нашлось место даже полноценному хоррору, что обусловлено сюжетным твистом. Подобная смена сеттинга опять же встречалась в Cold War, но тут ее масштабы значительно выросли. Игрок успевает пропитываться неуютной, параноидальной атмосферой в духе F.E.A.R., Left 4 Dead и Control.При этом создатели очень грамотно подали общий ритм игры. Вооруженные стычки не раз сменяются откровенно душными отрезками, но никогда не завершаются скучно. Например, можно добрые полчаса перебирать ветки диалогов с важными шишками, и только глаза начинают закатываться от скуки, геймплей перехватывает инициативу и вы несетесь на байке по крышам проезжающих автомобилей или рассекаете на танке по фойе аэропорта, чтобы остановить точным выстрелом улетающий самолет.Все это ведет к реиграбельности, и в списке Black Ops 6 практически нет эпизодов, которые хотелось бы пропустить. Плюс: жгучее желание прокачать персонажа до уровня непобедимого бойца наверняка бросит на поиски сейфов и взлому ненавязчивых кодов.И снова Call of Duty продолжает переставлять планку все выше и выше. Я проходил Black Ops 6 на консоли Xbox Series X, но даже в силу ее ограниченных мощностей картинка просто потрясающая, а частота кадров стремится к 60. За всю компанию не было ни одного вылета или критического бага, разве что пара элементов декора слегка утопились в текстурах.Call of Duty: Black Ops 6 снова вернула серии звание самого увлекательного и зрелищного шутана, как минимум на ближайший год. Raven Software, а именно они отвечали за однопользовательский режим, подарили надежду на то, что не все силы современного геймдева брошены на выдавание денег за бесконечные боевые пропуски, скинчики и прочие косметические приблуды для мультиплеера. Моя оценка: 10 из 10, серьезная заявка на игру года и, на данный момент, лучшее развлечение на пару вечеров.