Мессенджер ВКонтакте обновился: что нового

VK Мессенджер в веб-версии ВКонтакте получил редизайн. Предыдущий вариант был привычным, но обновленный расширяет пользовательский опыт удобными нововведениями. Мы протестировали, сравнили и делимся своими впечатлениями.
Как получить обновление VK МессенджераНовая версия сервиса для общения уже активирована по умолчанию для всех новых пользователей ВКонтакте. Пользователи «классического» интерфейса смогут перейти на новый самостоятельно. Для этого необходимо в разделе Мессенджер нажать кнопку с тремя точками и нажать «Новый интерфейс». При желании вы сможете откатиться на «классическую» версию.
Что новогоОбновленный VK Мессенджер получил весомый ряд нововведений, которые усовершенствовали пользовательский интерфейс. Это новые функции, возможности для кастомизации и визуальные улучшения.
Папки с чатамиКлассическая версия представлена простым списком диалогов. Если чатов очень много, то получается довольно длинная «простыня».
Было:
Новая версия позволяет навести порядок в ваших диалогах с помощью папок. Можно навести порядок в чатах, разбив их по группам, например, «Семья», «Друзья», «Групповые чаты с коллегами» и тд. Папки создаются здесь: Настройки > Папки с чатами.
Стало:
Контекстное менюНовое меню вызывается по клику правой кнопкой или при наведении курсора на сообщение — появляется кнопка с тремя точками.
Контекстное меню позволяет выбрать реакцию для сообщения, а также открывает доступ к следующим функциям: Ответить, Переслать, Закрепить, Отметить как важное, Копировать, Пожаловаться, Удалить и Выбрать.
Анимированные реакцииВ новой версии VK Мессенджера появились анимированные реакции для сообщений. В «классике» реакции доступны без анимаций.
Расшифровка видеосообщенийОчень простая и удобная фича, которая к тому же и работает бесплатно. Чтобы получить расшифровку из кружочка видеосообщения, нужно нажать кнопку «Аа» над ним.
Видеосообщения расшифровываются очень быстро. На наш взгляд, эта функция работает быстрее, чем в «телеге».
Тихие и исчезающие сообщенияДля комфортной коммуникации появились отправка без звука и исчезающие сообщения. Первая возможность особенно актуальна в рабочих чатах. Например, когда необходимо поделиться информацией, но при этом не хочешь беспокоить коллегу в нерабочее время или слишком поздно.
При отправке исчезающих сообщений имеется таймер. С его помощью можно настроить время автоматического удаления: 15 секунд, 1 минута, 5 минут, 1 час и 24 часа.
Визуальный тюнингКак уже упоминалось выше, интерфейс «классической» версии VK Мессенджера представляет собой список всех чатов. Из-за этого для навигации по диалогам приходится выполнять лишние действия.
Новый VK Мессенджер получил двупанельный интерфейс. В панели слева отображается список чатов, а справа — содержание. Это решение значительно упрощает навигацию по многочисленным диалогам. К тому же, разработчики добавили возможность менять размер основного окна чата: можно сделать его уже или шире, удерживая курсором границу со списком чатов. Можно также активировать кнопку “Свернуть список чатов”, и тогда по щелчку они будут отображаться только в виде аватарок.
В новом VK Мессенджере появилась опция отображения сообщений блоками. Включить её можно по пути Настройки > Внешний вид > Блоки. Так лучше визуально разграничиваются сообщения, чем просто текст на монотонном фоне.
Также в настройках внешнего вида можно кастомизировать фон чатов. Есть стилистика лоу-фай, романтическая, диско, ретровейв и множество цветовых вариаций.
Изменения «под капотом»Во время тестирования мы заметили, что новый VK Мессенджер стал значительно быстрее. Заметно, что разработчики провели значительную работу «под капотом» — увеличилась скорость загрузки интерфейса и переключение в Мессенджер из других разделов соцсети.
Что в итоге
Конечно же стоит переходить на новый интерфейс Мессенджера прямо сейчас. Просто потому, что он, как минимум, стал в разы быстрее и удобнее на фоне «классической версии». Предыдущий интерфейс ощутимо устарел и проигрывает в функциональном плане.
Среди самых ощутимых изменений выделяем: двухпанельный интерфейс, папки, анимированные реакции, бесплатную расшифровку видеосообщений и отображение сообщений блоками.
На всякий случай напомним, что разработчики ВКонтакте оставляют пользователям выбор. При необходимости вы сможете откатиться на «классическую версию». Впрочем, после того, как вы опробуете новый VK Мессенджер в деле, вам вряд ли захочется делать такой даунгрейд.