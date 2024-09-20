Мессенджер ВКонтакте обновился: что нового

Как получить обновление VK Мессенджера

Что нового

Папки с чатами

Контекстное меню

Анимированные реакции

Расшифровка видеосообщений

Тихие и исчезающие сообщения

Визуальный тюнинг

Изменения «под капотом»

Что в итоге

VK Мессенджер в веб-версии ВКонтакте получил редизайн. Предыдущий вариант был привычным, но обновленный расширяет пользовательский опыт удобными нововведениями. Мы протестировали, сравнили и делимся своими впечатлениями.Новая версия сервиса для общения уже активирована по умолчанию для всех новых пользователей ВКонтакте. Пользователи «классического» интерфейса смогут перейти на новый самостоятельно. Для этого необходимо в разделе Мессенджер нажать кнопку с тремя точками и нажать «Новый интерфейс». При желании вы сможете откатиться на «классическую» версию.Обновленный VK Мессенджер получил весомый ряд нововведений, которые усовершенствовали пользовательский интерфейс. Это новые функции, возможности для кастомизации и визуальные улучшения.Классическая версия представлена простым списком диалогов. Если чатов очень много, то получается довольно длинная «простыня».Новая версия позволяет навести порядок в ваших диалогах с помощью папок. Можно навести порядок в чатах, разбив их по группам, например, «Семья», «Друзья», «Групповые чаты с коллегами» и тд. Папки создаются здесь: Настройки > Папки с чатами.Новое меню вызывается по клику правой кнопкой или при наведении курсора на сообщение — появляется кнопка с тремя точками.Контекстное меню позволяет выбрать реакцию для сообщения, а также открывает доступ к следующим функциям: Ответить, Переслать, Закрепить, Отметить как важное, Копировать, Пожаловаться, Удалить и Выбрать.В новой версии VK Мессенджера появились анимированные реакции для сообщений. В «классике» реакции доступны без анимаций.Очень простая и удобная фича, которая к тому же и работает бесплатно. Чтобы получить расшифровку из кружочка видеосообщения, нужно нажать кнопку «Аа» над ним.Видеосообщения расшифровываются очень быстро. На наш взгляд, эта функция работает быстрее, чем в «телеге».Для комфортной коммуникации появились отправка без звука и исчезающие сообщения. Первая возможность особенно актуальна в рабочих чатах. Например, когда необходимо поделиться информацией, но при этом не хочешь беспокоить коллегу в нерабочее время или слишком поздно.При отправке исчезающих сообщений имеется таймер. С его помощью можно настроить время автоматического удаления: 15 секунд, 1 минута, 5 минут, 1 час и 24 часа.Как уже упоминалось выше, интерфейс «классической» версии VK Мессенджера представляет собой список всех чатов. Из-за этого для навигации по диалогам приходится выполнять лишние действия.Новый VK Мессенджер получил двупанельный интерфейс. В панели слева отображается список чатов, а справа — содержание. Это решение значительно упрощает навигацию по многочисленным диалогам. К тому же, разработчики добавили возможность менять размер основного окна чата: можно сделать его уже или шире, удерживая курсором границу со списком чатов. Можно также активировать кнопку “Свернуть список чатов”, и тогда по щелчку они будут отображаться только в виде аватарок.В новом VK Мессенджере появилась опция отображения сообщений блоками. Включить её можно по пути Настройки > Внешний вид > Блоки. Так лучше визуально разграничиваются сообщения, чем просто текст на монотонном фоне.Также в настройках внешнего вида можно кастомизировать фон чатов. Есть стилистика лоу-фай, романтическая, диско, ретровейв и множество цветовых вариаций.Среди минорных изменений: сделали расцветки интерфейса более спокойными. Небольшие элементы вроде плашки уведомления о наборе сообщения собеседником стали нейтрально-серыми вместе агрессивного синего.Во время тестирования мы заметили, что новый VK Мессенджер стал значительно быстрее. Заметно, что разработчики провели значительную работу «под капотом» — увеличилась скорость загрузки интерфейса и переключение в Мессенджер из других разделов соцсети.Конечно же стоит переходить на новый интерфейс Мессенджера прямо сейчас. Просто потому, что он, как минимум, стал в разы быстрее и удобнее на фоне «классической версии». Предыдущий интерфейс ощутимо устарел и проигрывает в функциональном плане.Среди самых ощутимых изменений выделяем: двухпанельный интерфейс, папки, анимированные реакции, бесплатную расшифровку видеосообщений и отображение сообщений блоками.На всякий случай напомним, что разработчики ВКонтакте оставляют пользователям выбор. При необходимости вы сможете откатиться на «классическую версию». Впрочем, после того, как вы опробуете новый VK Мессенджер в деле, вам вряд ли захочется делать такой даунгрейд.