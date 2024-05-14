Аферисты нашли замену кошелькам Qiwi — банк Ozon

Компания Angara Security зафиксировала повышение интереса различных злоумышленников к финансовым инструментам Ozon. У этого маркетплейса есть банк, через приложение которого можно безлимитно переводить денежные средства другим людям.
Злоумышленники видят в «Ozon Банке» замену электронным кошелькам Qiwi, которые прекратили работать в РФ после того как Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка». Специалисты Angara Security заметили, что в даркнете стали появляться объявления о покупке и продаже аккаунтов в «Ozon Банке» с максимальным статусом верификации, а также предложения услуг по прямому переводу средств с «украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания».
Стоимость аккаунта в «Ozon Банке» в среднем составляет около 2600 рублей. Она варьируется от 500 до 10 тысяч рублей в зависимости от различных факторов: статус кошелька (анонимный, базовый, расширенный), метод верификации (через «Госуслуги», с использованием фото паспорта или через мобильного оператора), вероятность блокировки аккаунта (зависит от времени с момента регистрации и были ли в этот момент какие-либо транзакции), данные, получаемые покупателем (минимальный набор — номер телефона для «Ozon Банка», логин и пароль от сервиса по приему SMS; максимальный набор — номер телефона, кодовое слово, секретный код, паспортные данные, прокси для «Ozon Банка», логин и пароль от сервиса по приему SMS).
Существует риск, что Центробанк обратит пристальное внимание на активность злоумышленников с учётными записями в «Ozon Банке», и тогда эта организация может повторить судьбу «Киви Банка», то есть лишиться лицензии. Как и в случае с «Киви Банком», средства клиентов «Ozon Банке» застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей.
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