



Жительница Германии Лилит Диттман нашла подтверждение своей гипотезе о том, что Федеральная служба телекоммуникаций является тайным филиалом немецкой разведки. В этом ей помог AirTag — геомаячок, который производит компания Apple.



Женщина положила AirTag в журнал, который отправила на адрес, по которому находится служба телекоммуникаций. Она следила за перемещением маячка в приложении «Локатор». После того как журнал с маячком доехал до указанного адреса, почтовый автомобиль продолжил движение и оказался у офиса Федерального ведомства по охране конституции Германии. Сотрудникам именно этого ведомства было передано её отправление.



Лилит Диттман давно считала, что многие гражданские ведомства в Германии тесно связаны со спецслужбами, и теперь у неё появилось подтверждение её догадкам. Этот эксперимент также показал, как с помощью безобидной вещицы можно раскрыть государственный секрет, который десятилетиями скрывают от граждан той или иной страны.







