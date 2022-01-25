Жительница Германии Лилит Диттман нашла подтверждение своей гипотезе о том, что Федеральная служба телекоммуникаций является тайным филиалом немецкой разведки. В этом ей помог AirTag — геомаячок, который производит компания Apple.
Женщина положила AirTag в журнал, который отправила на адрес, по которому находится служба телекоммуникаций. Она следила за перемещением маячка в приложении «Локатор». После того как журнал с маячком доехал до указанного адреса, почтовый автомобиль продолжил движение и оказался у офиса Федерального ведомства по охране конституции Германии. Сотрудникам именно этого ведомства было передано её отправление.
Лилит Диттман давно считала, что многие гражданские ведомства в Германии тесно связаны со спецслужбами, и теперь у неё появилось подтверждение её догадкам. Этот эксперимент также показал, как с помощью безобидной вещицы можно раскрыть государственный секрет, который десятилетиями скрывают от граждан той или иной страны.
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Только те кто слепо верят в европейскую демократию продолжают в неё слепо верить.)
Их же штази угнетала, а теперь что? Штази нет, а гнёт остался… Как так?