



Глава Avast Ондрей Влчек



Компания Avast объявила о планах ликвидировать свою дочернюю организацию Jumpshot, которая торговала личной информацией пользователей, собранной при помощи антивируса. Несмотря на это, функции по сбору данных останутся в продуктах компании.Глава Avast Ондрей Влчек сообщил , что основная миссия компании заключается в сохранении безопасности пользователей. Из-за этого было решено прекратить всю деятельность, подрывающую доверие клиентов.

«Мы тщательно следим за приватностью наших пользователей, поэтому мы решили предпринять незамедлительные меры по ликвидации Jumpshot», — глава Avast Ондрей Влчек.



Jumpshot сообщит клиентам о прекращении своей деятельности. Пока компания продолжит работать и платить подрядчикам в штатном режиме.



Напомним, недавно деятельность Jumpshot получила огласку после совместного расследования сайтов Motherboard и PCMag. Компания занималась торговлей пользовательскими данными, которые собирались при помощи антивирусных продуктов и расширений для браузера Avast.





