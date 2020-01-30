Компания Avast объявила о планах ликвидировать свою дочернюю организацию Jumpshot, которая торговала личной информацией пользователей, собранной при помощи антивируса. Несмотря на это, функции по сбору данных останутся в продуктах компании.
Глава Avast Ондрей Влчек сообщил, что основная миссия компании заключается в сохранении безопасности пользователей. Из-за этого было решено прекратить всю деятельность, подрывающую доверие клиентов.
Глава Avast Ондрей Влчек сообщил, что основная миссия компании заключается в сохранении безопасности пользователей. Из-за этого было решено прекратить всю деятельность, подрывающую доверие клиентов.
«Мы тщательно следим за приватностью наших пользователей, поэтому мы решили предпринять незамедлительные меры по ликвидации Jumpshot», — глава Avast Ондрей Влчек.
Jumpshot сообщит клиентам о прекращении своей деятельности. Пока компания продолжит работать и платить подрядчикам в штатном режиме.
Напомним, недавно деятельность Jumpshot получила огласку после совместного расследования сайтов Motherboard и PCMag. Компания занималась торговлей пользовательскими данными, которые собирались при помощи антивирусных продуктов и расширений для браузера Avast.
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А как же разбирательства,суд,компенсации и надоело над гмание в целом????
Где-то я уже такое видел, правда. И не раз.