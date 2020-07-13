Freestyle

Компания Coca-Cola выпустила обновлённую модель аппарата Freestyle, который установлен в местах общественного питания и позволяет покупать газированные напитки. Отныне выбор, покупка и налив газировки происходит бесконтактно — так снижается риск распространения коронавируса.

На экране Freestyle отображается QR-код, после сканировния которого на экране смартфона появляется выбор разных наименований газировки. Скачивать какое-либо приложение для этого не требуется — на мобильном устройстве запускается мини-версия приложения, которая загружается из интернета моментально. Таким образом покупка напитка становится не только безопасной, но и более быстрой.

К концу года Coca-Cola планирует установить бесконтактные версии аппарата Freestyle во всех своих ресторанах в США и ряде других стран. Ежедневно компания поставляет примерно пятьдесят таких устройств. Кроме того, Coca-Cola думает о том, каким образом можно оснастить бесконтактными диспенсерами уже существующие аппараты для разлива напитков, и планирует продавать свои технологии другим крупным сетям общественного питания.


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