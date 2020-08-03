Авто
Базу с данными автомобилистов Москвы и Подмосковья продают на одном из специализированных форумов. Утечку обнаружило издание «Коммерсантъ».

В архиве содержатся Excel-файлы, в которых около 1 миллиона строк с личными данными водителей из Москвы и Московской области актуальностью на конец 2019 года. Цена базы составляет 1500 долларов. Судя по приложенным скриншотам, в архиве имеются следующие данные: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Это не первая подобная утечка. В даркнете и на профильных форумах продаются аналогичные базы с информацией за 2017 и 2018 годы. Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предположил, что свежую базу продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты сходятся во мнении, что новая база может заинтересовать угонщиков и «мастеров» социальной инженерии. По их словам, знание VIN-номера позволяет получить информацию об установленной на авто сигнализации, а данные владельца помогают определить место парковки.


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Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

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