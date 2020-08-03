Базу с данными автомобилистов Москвы и Подмосковья продают на одном из специализированных форумов. Утечку обнаружило издание «Коммерсантъ».
В архиве содержатся Excel-файлы, в которых около 1 миллиона строк с личными данными водителей из Москвы и Московской области актуальностью на конец 2019 года. Цена базы составляет 1500 долларов. Судя по приложенным скриншотам, в архиве имеются следующие данные: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.
Это не первая подобная утечка. В даркнете и на профильных форумах продаются аналогичные базы с информацией за 2017 и 2018 годы. Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предположил, что свежую базу продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет».
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты сходятся во мнении, что новая база может заинтересовать угонщиков и «мастеров» социальной инженерии. По их словам, знание VIN-номера позволяет получить информацию об установленной на авто сигнализации, а данные владельца помогают определить место парковки.
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И чтобы составить своё мнение об этой базе не плохо бы ее купить, но Коммерсантъ у нас нищеват и жадноват, а статью написать хочется и за бутылку пива пригласили «эксперта»
Чтобы получить vin база не нужна, он сейчас практически на каждой машине в открытом доступе в левом нижнем углу лобового стекла.)
Угон вообще дело тонкое и обладает как минимум двумя крайностями. В первой требуется ловкость рук, авто и ключ лежащий в кармане владельца, а во второй много дорого оборудования, высокий класс и автомобиль.
У меня друг машину себе подбирает и поставил какое-то там приложение, которое за бабки пробивает интересующий авто по разным базам.
Ради проверки работоспособности проверили мои машины. Так вот там и ссылки на соцсети и телефоны и тп...
Так что ценник базы и инфа про продажа ее в даркнете мягко говоря смешны ;)))